La mamma di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, dice la sua sulla relazione attribuita al figlio 26enne. Non solo, la “suocera” di Gemma non ha dubbi sulle intenzioni che hanno spinto Nicola a scendere le scale per la Galgani.

Gemma e Nicola: parla la mamma del corteggiatore

In queste settimane non sono mancati i rumors su Nicola Vivarelli, più volte messo in discussione dentro e fuori la trasmissione. Fra le ultime indiscrezioni, sui social è anche trapelata la notizia di una presunta fidanzata di Nicola. A darne smentita la mamma di lui, Luisella del Freo: “Non c’è nessuna fiction, non ci sono fìdanzate nascoste negli armadi – spiega Luisella sulle pagine di Chi – Questa è la verità che non ha bisogno di altre spiegazioni.

Le fake news ormai sono all’ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto“.



La mamma di Nicola mette dunque la parola fine alle voci riguardanti il figlio, specialmente perché convinta del suo reale interesse per Gemma: “Lui da subito era presissimo. Ricordiamoci che per lavoro ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta.

Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore“.

La mamma di Nicola su Gemma Galgani

Oltre a prendere le parti del figlio, la mamma del corteggiatore racconta di aver appoggiato Nicola nella scelta di prendere parte al programma: “Siamo io e nonna Anna ad aver avvicinato Nicola a Uomini e Donne. Siamo fan del programma e quando mio figlio, che lavora come ufficiale di Marina, tornava a casa dopo lunghi viaggi, si accomodava con noi per osservare il programma”. Un interesse nato già davanti al piccolo schermo: “I suoi commenti per Gemma sono stati sempre più coinvolgenti.

Un giorno mi ha detto: ‘Vado a corteggiarla. Mi piace’. E noi abbiamo visto felicità nei suoi occhi“.

Differenza d’età? Non è un problema!

La mamma di Nicola ha fiducia in questa relazione, nonostante la differenza d’età che separa Gemma e Nicola, i quali però sembrano non curarsene: “Oggi prendiamo i sorrisi che arrivano anche grazie a Gemma – racconta Luisella – Ci siamo sentite al telefono. Le ho detto che dallo schermo mi è sempre piaciuta e le ho confidato che ha il mio appoggio e che a casa mia c’è la porta aperta per lei“.