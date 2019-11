Ultimamente l’abbiamo vista in tv, nella serie Rai Il Paradiso delle Signore. Non tutti sanno, però, che Guendalina Goria, che interpreta il ruolo dell’aristocratica Violetta Sforza, è il frutto dell’amore di Maria Teresa Ruta con Amedeo Goria, entrambi due volti noti al grande pubblico.

Guendalina: “Ho un rapporto difficile con mamma e papà”

A colpire immediatamente è la sua bellezza. Guendalina ha i capelli biondi e lisci, che le ricadono sulla schiena e lo stesso sorriso della madre, Maria Teresa Ruta (di cui si è parlato qualche tempo fa per una sua rivelazione proprio sui figli), da cui pare aver ereditato la passione per il mondo dello spettacolo.

Anche se la ragazza svela di avere un rapporto difficile con i genitori, secondo quanto dichiarato al settimanale Gente. Le lunghe assenze di mamma e papà, dovute ai numerosi impegni lavorativi di entrambi, ha complicato un po’ i loro rapporti: “Io e mio fratello siamo stati cresciuti da una tata”, aggiunge.

Nel mondo dello spettacolo? “Tanto egoismo”

Guendalina, nonostante la vicinanza al mondo dello spettacolo, sembra tenerci molto a separare lavoro e vita privata. Ospite al programma Storie Italiane, di Eleonora Daniele, ha ripercorso la sua infanzia e quello che, secondo lei, le sarebbe mancato: “Entrambi siamo diventati composti e un po’ “sulle nostre”.

Sono una persona che, a volte, avrebbe desiderio solo di una carezza e di un affetto puro”, commenta parlando di lei e del fratello più piccolo. Aggiunge, poi, che le sarebbe piaciuto trascorrere più tempo con Maria Teresa e Amedeo e che loro, di conseguenza, avessero fatto più rinunce per stare con i figli. Ammette, comunque, che “Nel mestiere dello spettacolo, c’è tanta vanità e anche tanto egoismo, anche necessario”.

Dall’Isola dei Famosi all’amore per Stefano, 20 anni più grande di lei

Oltre a comparire nella fiction Rai, Guendalina ha partecipato come concorrente al reality L’Isola dei Famosi, un mondo apparentemente lontano dal suo modo di essere.

“Sono anche una donna di 29 anni che vive in questo Paese e per cui deve per forza comunicare anche attraverso i social, la televisione, fa parte del mondo in cui viviamo”, ha commentato a riguardo. Nella vita privata invece Guenda, come la chiamano gli amici, è legata all’imprenditore romano Stefano dal 2006. La differenza d’età per loro non è stata mai un problema (lei classe 1988, lui 1968): un uomo che lei definisce con la U maiuscola.

