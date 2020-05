Dopo il recente successo, il Grande Fratello Vip si prepara già ad una nuova, grande, edizione. Il Gf Vip 5 partirà a Settembre, sempre in prima serata, con doppio appuntamento serale. Confermato l’opinionista Pupo mentre ancora si attende la conferma ufficiale di Wanda Nara. E confermato alla conduzione anche Alfonso Signorini, che promette un cast di personaggi veramente famosi, che faranno parlare di sé.

Gf Vip 5, Signorini: “Il cast sarà ancora più famoso”

Il conduttore del Gf Vip 4 in una diretta Instagram con Simona Ventura ha dichiarato a proposito dei nuovi concorrenti del Gf Vip 5: “Il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno” e aggiunge: “Lo stile sarà come quello dell’edizione passata se non di più!

Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire ‘Ma questo chi cavolo è’? Perciò sto lavorando da mattina a sera”.

L’edizione del Gf Vip 4 è stata apprezzata dai telespettatori proprio per i concorrenti famosi che hanno fatto discutere, nel bene e nel male. Chi ci sarà di realmente famoso nella nuova edizione?

Le indiscrezioni sui primi concorrenti

Iniziano a circolare in rete già alcuni nomi.

Secondo diversi siti specializzati le prime concorrenti potrebbero essere le sorelle Buccino, Cristina e Maria Teresa. Le bellissime sorelle parteciperebbero come unico concorrente come accaduto già in passato con i Rodriguez. Ad essere più nota in realtà è Cristina Buccino che ha già partecipato ad un reality L’Isola dei Famosi ed è conosciuta per essere stata una delle professoresse de L’Eredità. Oggi Cristina è modella e influencer ed è al centro del gossip per un presunto flirt, con Andrea Iannone, poi smentito.

Un altro nome importante che circola è quello di Michela Quattrociocche reduce dalla separazione con Alberto Aquilani.

Molti la ricorderanno nel film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, e stando alle prime indiscrezioni nel suo futuro c’è un passaggio nella Casa più spiata d’Italia.

