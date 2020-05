L’influencer e modella Cristina Buccino parla del presunto flirt con Andrea Iannone, smentendo i rumors circolati nelle scorse settimane. I riflettori sono nuovamente puntati su di lei, questa volta per motivi di lavoro: pare infatti che nel futuro della showgirl ci siano nuovi progetti.

Cristina Buccino e il flirt con Iannone

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, che ha ritrovato l’amore per Andrea Damante, Andrea Iannone è tornato al centro del gossip per un presunto flirt con Cristina Buccino. La voce ha fatto il giro del Web, ma la Buccino ha prontamente smentito i rumors che la riguardavano su Vanity Fair: “La gente ne dice di ogni, mi appioppano un fidanzato a settimana, quando ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso“.





La 34enne calabrese ha tolto così ogni dubbio sulla presunta storia con Andrea Iannone. Cristina Buccino ha infatti deciso di prendere alla leggera le voci circolate nelle ultime settimane e, più in generale, nel corso della sua vita: “In questi casi non c’è da rispondere, mi viene da ridere, mi faccio una risata“.

L’indiscrezione sul GF Vip

La vita di Cristina Buccino è ancora nell’occhio del ciclone, in questo caso per quanto riguarda la sfera professionale.

Il magazine Oggi ha di recente avanzato l’ipotesi della partecipazione della showgirl ad un noto reality di Canale5. Sul magazine si legge infatti che Cristina Buccino: “Vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a ottobre su Canale 5 “.



In autunno infatti dovrebbero riaccendersi i riflettori della Casa più spiata d’Italia, come da poco annunciato da Alfonso Signorini in una diretta Instagram con Simona Ventura. Il conduttore ha parlato anche della rosa dei concorrenti del reality: “Ho già scelto due concorrenti… il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno“.

Al momento, dunque, i nomi dei due concorrenti restano ignoti. Chi si è candidata, invece, è Adriana Volpe: se Alfonso Signorini la chiamasse, andrebbe a fare da opinionista al GF Vip, ha dichiarato.