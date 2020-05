Adriana Volpe è stata una delle protagoniste più amate del Gf Vip 4. L’ex volto di Rai 1 ha messo in gioco tutta se stessa e dopo il seguito ricevuto anche al di fuori della Casa è pronta ad affrontare nuove sfide.

La Volpe in una recente intervista rilasciata a Super Guida Tv torna su alcuni argomenti spinosi che hanno riguardato la vita nella casa, e parla del futuro lavorativo in nuove realtà televisive.

Il Gf Vip “L’occasione di mostrarmi esattamente come sono“

Per la bella conduttrice l’esperienza del Grande Fratello è stata una vera e propria esperienza di vita.

Adriana dichiara: “Il Grande Fratello…è come entrare in una dimensione inedita, dove ogni angolo della propria personalità emerge. E’ stato bellissimo aver avuto l’occasione di mostrarmi esattamente come sono”.

Nella casa più spiata d’Italia, Adriana ha stretto amicizie che hanno suscitato gelosie al di fuori, come quella con Andrea Denver. La Volpe commenta: “Credo che il mio comportamento all’interno della casa sia stato del tutto trasparente ed integerrimo” – continua poi, parlando della gelosia del marito – “Roberto ha ammesso di aver avuto attacchi di gelosia e la cosa mi ha parecchio sorpresa, perché avendo vissuto lontani in due città diverse per 14 anni, la gelosia ed un certo tipo di esternazioni, non sono mai state di casa”.

Presto il ritorno al GF Vip?

Un’esperienza che le è decisamente rimasta dentro. Tanto che a Super Guida TV dichiara: “Ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi“.

Da qui la possibilità o suggestione di una sua partecipazione come opinionista al Gf Vip.

La Volpe non si tira indietro: “Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”.

Adriana Volpe, nuovo volto di Tv8

In attesa di sapere se tornerà nei pressi della Casa, per la conduttrice tanto molto apprezzata dal pubblico italiano ci sono importanti progetti televisivi in vista.

La Volpe svela, sempre al sito di informazione , il prossimo programma in cui la vedremo impegnata: “Sono piena di entusiasmo per la nuova avventura su TV8.

Ti anticipo solo che saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita”.

Una nuova realtà per la Volpe con un nuovo partner: “Avremo un bellissimo studio, il più grande di Sky e sono parte di una squadra che mi piace definire una vera e propria corazzata di numeri uno. Lavoreremo in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse, vi faremo compagnia per un anno”.

