Adriana Volpe, una delle più amate concorrenti del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad inedite rivelazioni sul suo futuro professionale. In una diretta Instagram con Giulia Salemi la conduttrice ha parlato della sua carriera, che potrebbe trasferirsi a Mediaset. Tante le ipotesi, ma la più clamorosa potrebbe vederla al timone della prossima edizione del GF Vip, prendendo così il posto di Alfonso Signorini.

Futuro incerto per Adriana Volpe

Il pubblico l’ha amata sempre più nel corso della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Giorno dopo giorno, Adriana Volpe è entrata nel cuore degli italiani con la sua dolcezza, sensibilità e sincerità.

Una delle indiscusse protagoniste del reality, sino all’improvviso abbandono del gioco in seguito alla scoperta delle gravi condizioni di salute del suocero, poi venuto a mancare. Presto il pubblico potrebbe rivederla nuovamente in scena ma non in Rai, bensì a Mediaset. Durante una diretta Instagram con Giulia Salemi, anch’essa ex inquilina del reality di Canale 5, Adriana Volpe ha ventilato numerose ipotesi per il suo futuro. A cominciare dalla più clamorosa: “Io prossima conduttrice del GF Vip 5?

Magari!“. Nessuna possibilità è esclusa ed è risaputo che la conduttrice non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare al timone di qualche programma, magari un talk.

“Mi piacerebbe fare un talk“

Ad alimentare la curiosità sul suo futuro ancora incerto in tv ci ha pensato la stessa Adriana Volpe. Durante la diretta social la conduttrice si è sbilanciata dichiarando di avere più di un’idea in mente: “Io, se avessi la bacchetta magica, vorrei un programma che ad oggi non c’è. Non vorrei prendere il posto di qualcuno, perché il cast di Mediaset è eccezionale.

Vorrei uno spazio orario non ancora assegnato e fare un programma che sia come la casa degli italiani. Interviste e attualità ma anche intrattenimento famigliare semplice e posato, adatto per tutti. Uno di quei programmi che potrebbe vedere anche mia figlia. Mi piacerebbe fare un talk“. Una cosa è certa: l’impegno in televisione di Adriana Volpe non si è ancora concluso. E potrebbe imboccare strade clamorose.