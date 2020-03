Adriana Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma purtroppo la sua avventura all’interno della Casa è terminata. Dopo la puntata di ieri, che ha visto l’eliminazione di Fabio Testi e in seconda battuta di Valeria Marini, la conduttrice esce dal reality a causa di esigenze familiari, come ha svelato Alfonso Signorini.

Adriana Volpe esce dal Grande Fratello

Adriana Volpe lo ha comunicato ai coinquilini tra le lacrime. La conduttrice li ha ringraziati per quello che le hanno dato in questa esperienza: “Abbiamo lasciato fuori la famiglia e gli amici e un’Italia spensierata.

Io ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere in questo messaggio, perché andrà tutto bene“.

Adriana continua: “Vorrei salutarvi uno a uno, ma devo veramente uscire adesso. Il ruolo di mamma, di moglie è… Ho delle cose da risolvere veramente importanti“, conclude di fronte alle domande di Antonio Zequila. Tra i pianti, la conduttrice ha abbracciato i gieffini: “Siate forti ragazzi, non mollate mai, io non ho mollato credetemi“.

La rivelazione di Alfonso Signorini

È il conduttore del Grande Fratello Vip a chiarire i motivi che hanno portato fuori dalla Casa Adriana Volpe.

Il giornalista a 360Magazine ha dichiarato: “Il programma perde una grande protagonista, ma da circa 15 giorni sta male, perché una persona a lei vicina, in famiglia, sta poco bene. L’abbiamo tranquillizzata, le abbiamo fatto avere notizie, ma poco fa ha deciso di abbandonare il gioco“. Il conduttore non è sceso in ulteriori dettagli, ma ha specificato: “Si sta parlando solo di una malattia purtroppo in questo periodo…“.

Lo sgomento di Antonella Elia

A prendere molto male la decisione di Adriana Volpe sono stati Fernanda, Patrick, Licia e Antonella.

Quest’ultima in particolare non voleva credere che la coinquilina se ne andasse e continuava a chiederne i motivi. “Ti prego Antonella, lasciami andare“, le ha detto tra le lacrime Adriana mentre l’attrice l’abbracciava. Una situazione dolorosa che peserà sugli equilibri della Casa, che quest’anno chiuderà i battenti anticipatamente.

