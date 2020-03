Il Grande Fratello Vip, nonostante l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando, continua la sua marcia spedita verso la finale. Nella puntata di stasera i “Vipponi” scoprono l’esito del televoto della settimana: a dover abbandonare la casa è Fabio Testi.

Un difficile inizio di puntata

Come avvenuto nella scorsa puntata, anche questa sera Alfonso Signorini conduce il reality a distanza, dagli studi di Cologno Monzese. Una scelta inevitabile: causa coronavirus il conduttore è costretto a restare a Milano, impossibilitato dunque a raggiungere Roma e gli studi di Cinecittà. La puntata si apre con i nostri “Vipponi” che hanno rivisto in una clip i momenti salienti della settimana.

A cominciare dal cartellone su cui hanno scritto il mantra di questo periodo, la frase che tutti ripetono per convincersi che il sole tornerà a splendere in un momento così difficile: “tutto andrà bene“. Alfonso Signorini avverte i concorrenti che la situazione è quanto mai critica: “So che quando siete entrati in questa Casa pensavate fosse un gioco. Ma adesso non è più un gioco“.

Antonella Elia e Licia Nunez sempre più distanti

La palla passa poi alle dinamiche che quotidianamente coinvolgono i coinquilini all’interno della Casa.

Continua lo scontro tra Antonella Elia e Licia Nunez, cominciato la scorsa settimana e sempre più infuocato. La Elia considera l’attrice “falsa” e “viscida” e non lo nega neanche in diretta: “Alfonso, mi vergogno di tutta questa scena. Mi sono sentita tradita, presa in giro. Lei ha una tattica ben precisa nell’avvicinare le persone nel momento giusto. Io ero circuita, poi quando sono arrivato nuovi elementi nella Casa mi sono sentita abbandonata. Tutto il percorso di Licia qua dentro secondo me è studiato a tavolino“.

Valeria Marini e Antonella Elia: questionario a distanza

Antonella Elia nuovamente protagonista al Grande Fratello Vip. Dopo Licia Nunez, nel mirino della conduttrice c’è l’eterna rivale Valeria Marini. Alfonso Signorini, consapevole che tra le due non scorra buon sangue come hanno più volte dimostrato, si diverte a sottoporre le due concorrenti ad un questionario a distanza. Valeria Marini in mystery room e Antonella Elia in Confessionale, le due si sottopongono alle domande del conduttore che riguardano il loro rapporto. La Elia definisce la showgirl stellare “logorroica” e “autoreferenziale“, mentre Valeria Marini ribatte definendo l’attrice “aggressiva soprattutto nei confronti delle altre donne“.

Le due concorrenti hanno colto l’occasione per litigare anche a distanza, poi il conduttore ha chiuso con una frase emblema di questo agguerrito confronto: “Amiche mai“.

Eliminato Fabio Testi

Ma il gioco entra nel vivo quando Alfonso Signorini introduce il discorso nomination. Questa settimana il televoto ha visto coinvolti Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi, nominati dai loro coinquilini nella puntata dello scorso mercoledì. Il primo verdetto della serata ha graziato Adriana Volpe: è proprio la conduttrice il primo nominato salvo al televoto. Nel successivo comunicato di Alfonso Signorini, però, arriva la sentenza definitiva: a dover abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà è Fabio Testi.