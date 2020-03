Per arginare i contagi del Covid-19 l’Italia intera deve cambiare le proprie abitudini. Mediaset si sta impegnando a seguire quanto emanato dal decreto e a rispettare le misure di prevenzione previste per l’intero Paese. Davide Maggio, sul suo account Twitter, ha rivelato che Mediaset, in merito alla messa in onda del Grande Fratello Vip: “sta valutando il da farsi. Si è addirittura pensato di fare condurre Signorini dall’albergo in cui alloggia“.

Alfonso Signorini in collegamento dalla camera d’albergo?

I provvedimenti emanati dal Governo riguardano anche il mondo dello spettacolo. Temporaneamente è stata sospesa la messa in onda di Domenica Live, Verissimo e CR4-La Repubblica delle Donne, per dare spazio ad approfondimenti di attualità e cronaca riguardanti l’epidemia che sta mettendo in ginocchio l’Italia.

Chiambretti potrebbe lasciare il suo studio al collega Signorini

Quindi, per consentire la messa in onda del GF Vip si sta valutando la possibilità di far condurre Signorini in differita da una camera d’albergo della Lombardia oppure dallo studio milanese lasciato libero da Piero Chiambretti, in quanto il suo programma La Repubblica delle Donne è stato momentaneamente sospeso. Gli opinionisti del reality, Pupo e Wanda Nara, saranno invece presenti nel solito studio di Roma. Quella che andrà in onda l’11 marzo sarà quindi una puntata del reality “fuori dal comune”.

Gli inquilini verranno informati sulla situazione che stanno vivendo gli italiani

Nel corso della prossima puntata della trasmissione, Alfondo Signorini, oltre a dare l’esito del televoto settimanale, informerà gli inquilini della casa più spiata d’Italia sugli sviluppi della situazione che il nostro Paese sta vivendo a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus. Inoltre, nella prossima puntata, il futuro eliminato del Grande Fratello Vip non potrà essere accolto dall’applauso e dal calore del pubblico, perché quest’ultimo non ci sarà, proprio come è stato disposto dal decreto emanato dal Governo che vieta la presenza del pubblico negli studi televisivi.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia di nuovo sotto attacco: le parole di Maurizio Costanzo

Adriana Volpe: marito e figlia lasciano l’Italia per sfuggire al coronavirus