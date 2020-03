Grave lutto per Adriana Volpe, l’ex gieffina che ha lasciato la Casa meno di 2 giorni fa proprio per la malattia di un parente. Il suocero Ernesto Parli, 76 anni, è scomparso dopo essere stato trovato positivo al coronavirus. La conduttrice in un post su Instagram ringrazia tutti per il sostegno e lancia un messaggio di speranza sulla difficile situazione dell’emergenza COVID-19 che sta colpendo l’Italia.

Adriana Volpe: morto il suocero Ernesto Parli

Era il suocero di Adriana Volpe, Ernesto Parli, il familiare malato di coronavirus che ha spinto la conduttrice a lasciare il Grande Fratello Vip per l’aggravarsi della situazione.

Purtroppo il padre dell’imprenditore Roberto Parli, marito della conduttrice, non ce l’ha fatta.

L’ex presidente del club svizzero F.C. Chiasso, che ha dato la notizia, ha segnato negli anni ’70 la fortuna della squadra calcistica, facendola arrivare ai massimi livelli. Ernesto Parli si era ammalato a inizio marzo e le sue condizioni sono peggiorate fino a richiedere il trattamento in Terapia Intensiva.

Il post su Instagram

La conduttrice ha voluto condividere il lutto con un post su Instagram: “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore.

Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando“.

“Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia“, conclude Adriana Volpe.

L’uscita dal Grande Fratello Vip

Proprio per l’aggravarsi delle condizioni del suocero, Adriana Volpe ha deciso di uscire anticipatamente dalla Casa del Grande Fratello Vip. A far sapere che la scelta è stata dettata dalla malattia di un familiare è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini.

Il giornalista ha lasciato intendere nella sua dichiarazione che si trattava proprio di coronavirus, la pandemia che sta causando migliaia di vittime in Italia.

Approfondisci:

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Andrea Bocelli e i Ferragnez: concerto su Instagram per l’ospedale di Camerino