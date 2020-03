Roberto Parli è in fuga dai pettegolezzi? No, dal coronavirus. Il marito imprenditore di Adriana Volpe e la figlia della coppia, Gisele, si sono allontanati per un periodo non meglio definito per allontanarsi dal clima di preoccupazione e timore che in questo momento si respira nel nostro paese.

Fuga dal contagio

Se dapprima c’era mistero sui movimenti della famiglia di Adriana Volpe e si pensava che Parli fosse in fuga dai pettegolezzi su un flirt ipotetico tra la moglie e Andrea Denver, in realtà pare che ciò da cui la famiglia vuole fuggire sia la possibilità di un contagio.

A dimostrarlo sono alcuni contenuti video pubblicati sul suo profilo Instagram in cui si vede la figlia Gisele in sauna, con il padre che le dice: “Una sauna prima di scappare in Costa Rica al caldo per fuggire dal coronavirus!”

Padre e figlia avevano già lasciato il Nord Italia per andare in Svizzera, nella casa di famiglia.

L’isolamento della casa del GF Vip

Intanto, dentro la casa del GF Vip, c’è una certa tensione per i concorrenti ai quali è stato comunicato che non riceveranno più visite dall’esterno, per salvaguardare la salute degli abitanti della reality.