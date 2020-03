Adriana Volpe è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per motivi personali. La sua defezione ha colpito molto gli altri concorrenti ma non sono mancati anche i momenti di tensione. Patrick Pugliese, infatti, già a conoscenza dei problemi che avevano colpito la Volpe, si è scagliato contro Antonio Zequila, colpevole di aver scherzato in un momento poco opportuno.

Patrick si infuria con Antonio Zequila

Colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, Adriana Volpe ha abbandonato il gioco poiché, stando a quanto confermato velatamente in un post da Alfonso Signorini, un suo caro sarebbe risultato positivo al Coronavirus.

Quindi, la donna avrebbe deciso di tornare dalla sua famiglia.

L’uscita della Volpe ha, inevitabilmente, provocato reazioni degli altri coinquilini. La conduttrice è uscita dalla porta rossa di corsa e, anche per via del regolamento, non ha potuto fornire ulteriori dettagli a chi glieli chiedesse, come Antonella Elia. Solo Patrick Pugliese è al corrente delle ragioni che hanno spinto la donna ad andarsene dal gioco. I due avevano avuto modo di parlarne nei giorni scorsi e il loro discorso era stato anche censurato dalle telecamere.

Proprio per questo, Patrick ha discusso con Antonio Zequila, reo di aver interrotto più volte il racconto dell’addio di Adriana Volpe, tentando di sdrammatizzare e chiedendo alla donna di non andarsene. Pugliese ha detto a Zequila: “Devi avere un momento di comprensione per una cosa grave. Troppo grave. Sta andando fuori di corsa. Cosa gli volevi dire, che la inviti al tuo matrimonio? Sta parlando di una cosa gravissima”.

Adriana Volpe, un suo caro colpito dal Coronavirus?

Adriana Volpe era stata messa al corrente del presunto dramma che avrebbe colpito la sua famiglia già da qualche giorno.

La conduttrice era stata per molto tempo nel confessionale e una volta uscita da lì si era trovata davanti proprio Patrick. La Volpe aveva detto a Pugliese: “La situazione non è bella”. La regia ha censurato il resto della conversazione, anche se si è sentita la frase di Pugliese: “Ma solo una persona?”.

Già da quel momento, i fan del GF Vip avevano intuito a orecchio che un familiare di Adriana si fosse ammalato e ora pare una cosa certa.

Evidentemente, la situazione sembra si sia aggravata a tal punto che la concorrente ha deciso di stare al fianco del marito Roberto Parli e della figlia Gisele. Solo nella diretta del 18 marzo, la Volpe aveva dedicato un pensiero all’uomo: “Vorrei fare un saluto immenso a Roberto e a tutta la sua famiglia perché Roberto è un papà meraviglioso che sta dimostrando di avere una grandissima forza in tutti questi giorni”. A quel punto, era intervenuto anche Alfonso Signorini confermando come l’uomo stesse attraversando un momento difficile.

