L’emergenza Coronavirus sta tenendo tutti col fiato sospeso e anche nella casa del Grande Fratello Vip si respira, palpabile, la tensione.

Durante la scorsa notte, Adriana Volpe è stata chiamata in confessionale dove è stata trattenuta molto, come già successo qualche giorno fa. Una volta uscita, molto provata, ha avuto un confronto con Patrick Pugliese ma i fan hanno notato qualcosa di sospetto.

La censura del dialogo di Volpe e Pugliese?

I concorrenti del Grande Fratello Vip 4 iniziano a percepire le reali proporzioni della pandemia da Coronavirus. La scorsa notte, il GF ha convocato Adriana Volpe in confessionale, dove è rimasta per moltissimo tempo, uscendone poi stravolta.

Di questo suo stato di turbamento si è accorto Patrick Pugliese che le si è avvicinato, dicendole: “Sei rimasta in confessionale per tanto tempo”.

La conduttrice gli ha risposto: “Eh si, purtroppo così è. La situazione non è bella.” A questo punto, il coinquilino ha chiesto “Ma solo una persona?“. Tuttavia, la regia ha immediatamente staccato la telecamera dai due, inquadrando altre zone della casa, come per voler censurare il discorso tra i due concorrenti.

Ovviamente, questo ha portato il pubblico a pensare che gli autori abbiano comunicato qualcosa di relativo al Coronavirus alla Volpe, magari che una persona da lei amata possa essersi ammalata o, peggio, essere deceduta.

I sospetti del pubblico

La tesi potrebbe essere confermata dal successivo comportamento di Adriana Volpe. Dopo il colloquio con Patrick, la donna ha avuto un crollo e di ciò si è accorta Paola Di Benedetto, abbracciandola. Successivamente, la conduttrice è stata richiamata nel confessionale. In seguito, lo stesso Patrick, confidandosi con Antonella Elia, ha rivelato come la Volpe abbia “dei casini che non può rivelare”.

Cosa sarà successo veramente?

Il GF Vip chiuso in anticipo?

Il futuro del Grande Fratello Vip, a questo punto, potrebbe essere a rischio. Qualche settimana fa, il reality di Alfonso Signorini è stato prolungato fino al 27 aprile ma sono molte le indiscrezioni che vorrebbero ora una chiusura anticipata del programma, già l’8 aprile. Il conduttore ha presentato ultima puntata a distanza e ora i concorrenti sono convinti di uno stop da un momento all’altro. Ad esempio, nelle ultime ore, gli autori hanno mostrato ai vip un nuovo comunicato di Signorini con gli aggiornamenti dell’emergenza e dietro la porta rossa serpeggia l’idea di una fine anticipata.

