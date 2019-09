A Mattino Cinque si parla di haters e vengono mostrati solo alcuni dei tantissimi commenti negativi che compaiono sotto i post di Antonella Mosetti. La showgirl rivela di aver ormai costruito una sorta di armatura che le fa scivolare addosso tutto l’odio che legge sotto i suoi post rivelando che ormai anche sua figlia Asia Nuccetelli ha imparato a ignorare gli attacchi gratuiti.

Antonella Mosetti temprata dagli attacchi

Antonella Mosetti è ormai temprata e non si lascia più ferire dagli attacchi degli haters. Federica Panicucci mostra in trasmissione alcuni screenshot di commenti che si possono leggere sotto i suoi post e contenenti insulti.

Ma Antonella Mosetti ha le spalle larghe: “Ho trasformato tutti questi attacchi degli haters in positivo perché se comunque alla mia età (…) do ancora così fastidio è perché sto facendo bene il mio lavoro e sto curando la mia immagine. Quando mi dicono ‘mostro’, quando mi dicono ‘rifattona’, ormai mi viene da sorridere perché io sono una persona serenissima, di rifatto ho ben poco…“. La sua sicurezza come donna è dunque salda e questi attacchi non sortiscono alcun effetto.

Asia Nuccetelli e gli haters

Vengono poi mostrati anche alcuni degli attacchi che riceve sui social Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti.

Per Antonella Mosetti non ci sono dubbi: anche sua figlia ormai è diventata immune all’odio che le riversano contro i suoi detrattori. Infatti, la showgirl afferma: “Asia ringraziando il cielo ha già passato, purtroppo, una vita molto difficile per la sua età, quindi tutti questi attacchi non le fanno né caldo né freddo“. Quando Asia Nuccetelli è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha chiaramente attirato attenzione su di sé e sua madre Antonella Mosetti le aveva detto che avrebbe potuto esporsi anche ad attacchi: “Ha deciso di esporsi, l’avevo avvisata prima di farlo che sarebbe andata incontro anche e soprattutto a critiche molto negative“.

Un altro motivo per cui la giovane ex gieffina sarebbe stata un facile bersaglio è, secondo sua madre, la sua sincerità: “È stata l’unica ragazza di 23 anni ad andare in televisione e non nascondere il fatto che si sia rifatta il naso perché aveva un problema e non si accettava più, ha (abbiamo) fatto un percorso di anni dallo psicologo, adesso è meravigliosa, vive benissimo, rifiuta la televisione, fa agonismo in equitazione, cosa vorrei di più come madre? Nulla“. Su questi attacchi che vengono rivolti alla figlia Asia Nuccetelli, Antonella Mosetti non può fare a meno di constatare: “C’è molta cattiveria gratuita“.