Una presenza fissa nelle trasmissioni di punta del palinsesto Mediaset, richiestissima dopo il successo ottenuto come giudice in trasmissioni importanti quali, Amici Speciale e Tu si que vales. Parliamo di Sabrina Ferilli, la bellissima attrice romana dal carattere scoppiettante e dalla simpatia contagiosa che fin da subito è riuscita a conquistarsi l’affetto del pubblico da casa. Tutte le novità sul futuro di “Sabrinona” in tv.

Nuove opportunità per l’attrice

Ultimamente si vocifera che ci siano grandi novità per Sabrina, molti la vogliono all’interno di programmi di spicco con ruoli ben diversi dai soliti in cui la vediamo cimentarsi: “Si sussurra che gli autori di una nota trasmissione Tv stiano facendo di tutto per ingaggiarla come opinionista di punta…” si legge su Oggi tra le indiscrezioni date da Dandolo.

Più volte infatti è stata presa in considerazione l’ipotesi della sua presenza come opinionista al GF Vip 5 al fianco di Pupo, già confermato da tempo, ed Alfonso Signorini come conduttore.

Le indiscrezioni sul futuro della Ferilli

Nel settimanale Oggi, Alberto Dandolo racconta delle varie offerte che l’attrice starebbe per ricevere, molte delle quali la potrebbero ad allontanare dalle trasmissioni in cui è presente, soprattutto da quelle dell’amica Maria de Filippi.

Le due infatti non sono più solamente colleghe da ormai parecchie stagioni e avrebbero inoltre un particolare legame affettivo che spesso le porta ad incontrarsi anche lontane dalle telecamere. Un’amicizia che diverte sia loro che il pubblico che le guarda.

Tante le voci sull’attrice

Dandolo per tanto non conferma niente, anzi, alla domanda su quale sia il programma che tanto richiede la Ferilli risponde: “Di quale programma si tratta? Ah saperlo…”. Sarà quindi da vedere se la bella romana accetterà queste nuove opportunità o se preferirà continuare sulla strada che fino ad ora le ha garantito molto successo, insieme ad una compagna a lei molto cara.

