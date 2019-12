Classe 1982, Francesco Oppini è il figlio della showgirl Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco Oppini. Ebbene, oggi cercheremo di scoprire assieme qualcosa in più sulla sua vita privata e lavorativa.

Chi è Francesco Oppini

Nato a Torino il 6 aprile 1982, Francesco Oppini ha deciso di intraprendere una carriera diversa rispetto a quella dei genitori. Il suo lavoro principale, infatti, è il commerciante di automobili a Milano. Oltre alla passione per le macchine, però, il 37enne Oppini è anche un cronista sportivo di Diretta Stadio per il canale 7 Gold. Tifoso della Juventus, infatti, si occupa delle telecronache delle partite della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Prima di diventare telecronista sportivo, Francesco Oppini aveva alle sue spalle soltanto poche comparse sul piccolo schermo. La più importante, infatti, risale alla sua partecipazione in veste di concorrente nella prima edizione del reality La Fattoria. Una scelta che, come da lui stesso dichiarato a Che tempo che fa, fatta non per notorietà, ma per motivi economici: “Avevo bisogno di soldi come tutti i ragazzi. L’ho fatta per un discorso economico“. Nel 2015, inoltre, è stato complice di Scherzi a parte per uno scherzo ai danni della madre, mentre nel 2017 ha preso parte ad una puntata di Ballando con le stelle al fianco di mamma Alba Parietti.

La vita sentimentale di Francesco Oppini

Il passato amoroso di Franceso Oppini vede i nomi di alcune showgirl come Alessia Fabiani e Francesca Gottardi. Proprio quest’ultima è stata di recente al centro della cronaca rosa per via di un flirt con Giorgio Tambellini, ovvero il fidanzato di Francesca De Andrè. Nel 2006, inoltre, ha dovuto fare i conti con un grandissimo lutto. La sua ragazza è morta in seguito ad un incidente stradale, lasciando un immenso dolore sia nel fidanzato che in Alba Parietti che era molto affezionata alla giovane.

Al momento Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, una ragazza di Bergamo. La coppia avrebbe dovuto prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip, ma alla fine hanno deciso di non parteciparvi.