La sua presenza aleggia nell’aria resta un mistero tra conferme e smentite, ma in tantissimi vorrebbero vedere Patrizia De Blanck entrare nella Casa più spiata d’Italia. Eppure, Alfonso Signorini potrebbe davvero fare il colpaccio e averla nel cast.

In una recente intervista rilasciata per Il Giornale, la contessa De Blanck ha raccontato il perché ha scelto di partecipare alla prossima edizione e le sue condizioni.

Patrizia De Blanck al Gf Vip

Diverse partecipazioni televisive, un reality del calibro dell’Isola dei Famosi, esperienza condivisa con la figlia, che arrivò seconda dietro Walter Nudo, e una partecipazione data per certa alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Una decisione nata dalla voglia di mettersi in gioco ma non solo: “Fare una sorta di esperimento sociale, una sfida” spiega, “E poi per trovare un po’ di libertà e di pace“.

C’è anche un disagio dietro la decisione di entrare nella Casa: “Con il Covid ho scoperto di essere ipocondriaca e mia figlia Giada lo è all’inverosimile. In casa, visto che viviamo insieme, è tutto un Lavati le mani, togliti le scarpe”.

Una stanza separata

Nonostante il desiderio di raccogliere una nuova sfida, Patrizia De Blanck ha spiegato che la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip è legata anche ad una serie di condizioni; una in particolare potrebbe far saltare tutto.

“Siccome non amo dormire con altri ho chiesto una stanza autonoma e un bagno a parte. Ma non so se sarò accontenta”.

Perché partecipare ai reality

Patrizia De Blanck, come sua figlia, non è nuova al mondo dei reality, entrambe hanno partecipato all’Isola dei Famosi, esperienza che entrambe portano nel cuore.

“L’Isola è un’esperienza che servirebbe a chiunque per capire quanto siamo fortunati”.

Partecipare ad un reality per Patrizia De Blanck è un divertimento: “Perché durano poco e perché credo di avere qualcosa da dire. E poi perché sono curiosa”. Insomma, la prossima edizione del Grande Fratello Vip si presenta scoppiettante.

