Prende ufficialmente il via la nuova edizione di Domenica In, la prima dell’era Covid. Al timone del programma della domenica pomeriggio di Rai1 l’inossidabile Mara Venier. La conduttrice all’esordio ha voluto con sé due grandi amiche, già ospiti nel suo studio nella passata edizione: Loretta Goggi e Romina Power. E, proprio sulla ex moglie di Al Bano, la padrona di casa lancia uno scoop.

Il “trio delle meraviglie” in apertura di puntata

Domenica In torna a fare compagnia agli italiani dopo la pausa estiva. La nuova stagione televisiva è cominciata e Mara Venier torna in tv con le sue interviste, tra ospiti in studio e in video-collegamento.

Ad aprire le danze della prima edizione segnata dal Covid-19 tantissimi ospiti d’eccezione, fra cui Romina Power e Loretta Goggi, grandi amiche della “zia d’Italia”. Le due cantanti avevano già preso parte a Domenica In nella scorsa edizione e, per questa prima puntata, la conduttrice ha voluto invitarle nuovamente. Le amiche si ritrovano per una chiacchierata a tre, con grande ironia e un feeling evidente.

Lo scoop su Romina: “Si è innamorata“

La chiacchierata inizia subito con uno “scoop” lanciato dalla padrona di casa: “Questa estate Romina Power si è innamorata follemente“.

Una frase che ha lasciato di stucco Loretta Goggi, ignara di tutto. Il filmato a supporto mostra però come a far battere il cuore della ex moglie di Al Bano non sia un uomo, bensì un toro di nome Casimiro. La cantante racconta la sua storia: “Casimiro è stato salvato da un macello da un’associazione in Puglia. Era un vitellino, solo che adesso è diventato di 700 chili e non lo vogliono più tenere lì perché lì sostano i vitellini che vanno al macello.

Casimiro è un simbolo importante e ho già fatto un appello ad alcune persone disposte a tenerlo in strutture qui in Italia, ma vogliono che lo castri e io non voglio. Lo vogliono castrato perché un toro non è come tenere un cagnolino, è un po’ ingombrante“. L’appello della cantante prosegue così: “Casimiro è molto dolce come toro, penso che chiunque ami gli animali sarà felice di avere un toro come lui, di razza bruna alpina“.

