Successo italiano alla 77° edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il trionfo di Pierfrancesco Favino. L’attore ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile grazie al film Padrenostro, di Claudio Noce. Favino era atteso ospite della prima puntata di Domenica In per raccontare questo successo. Per cause ignote, però, l’ospitata non ha avuto luogo. Sarà rimandata alla prossima puntata?

Pierfrancesco Favino trionfa alla Mostra del Cinema di Venezia

L’Italia è stata rappresentata con successo nel corso della 77° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante tutte le limitazioni imposte dall’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, la kermesse non ha mancato all’annuale appuntamento.

In laguna tantissime le stelle del cinema, così come le pellicole presentate. Fra queste spicca Padrenostro, film diretto dal regista Claudio Noce. A vestire i panni del protagonista è uno degli attori più amati ed apprezzati del panorama cinematografico nazionale: Pierfrancesco Favino. Per lui questa Mostra ha rappresentato un vero e proprio trionfo e la sua interpretazione è stata premiata con un prestigioso riconoscimento. L’attore infatti ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

L’assenza a Domenica In

Nella pellicola, di cui è attore e produttore, Pierfrancesco Favino veste i panni del padre del regista Claudio Noce, che subì un attentato nei difficili anni di piombo. Il suo magistrale lavoro sul set gli è valso questo prestigioso premio, oltre a numerosissimi complimenti. L’attore era stato annunciato come ospite di punta della prima puntata di Domenica In. Il programma di Rai1 condotto da Mara Venier, infatti, questo pomeriggio ha ripreso la sua messa in onda dopo la pausa estiva, con tantissimi ospiti.

L’ospitata di Pierfrancesco Favino, però, non ha avuto luogo, nonostante la conduttrice abbia ricordato a fine puntata il successo riscosso dall’attore nell’ultima edizione della Mostra di Venezia. Appuntamento rimandato alla prossima puntata?