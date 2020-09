“Le memorie dello smartphone e del tablet di mia figlia sono state cancellate mentre erano in custodia della polizia giudiziaria come prova”, tuona Maria Teresa Giglio, secondo quanto riporta La Stampa. Parla di Tiziana Cantone, la figlia che le è stata strappata via il 13 settembre 2016. Tiziana, vittima di revenge porn, decise di farla finita e si tolse la vita dopo una vergognosa gogna mediatica.

4 anni dalla morte di Tiziana

Sono passati 4 anni esatti dalla morte di Tiziana Cantone, 33enne di Napoli impiccatasi nello scantinato di casa.

La gogna mediatica che esplose su internet, quando alcuni suoi video intimi e privati finirono in rete, condivisi migliaia di volte, portarono la giovane all’estremo gesto. Il caso venne archiviato come suicidio, ma è stato riaperto. C’è un nuovo pm che indaga sul giallo di Tiziana Cantone. Tutto per merito di sua madre, Maria Teresa Giglio. Quest’ultima ha chiesto l’intervento di Emme Team, un gruppo di investigatori italiani e americani, che hanno effettuato una perizia tecnica sul cellulare e il tablet di Tiziana. Li aveva consegnati al Team lo scorso luglio, inviandoli negli Usa: sono i 2 dispositivi che erano finiti sotto sequestro 4 anni fa, poi restituiti alla famiglia.

La memoria cancellata

L’Emme Team ha scoperto che qualcuno avrebbe formattato la memoria dei 2 dispositivi. Non solo, le 2 sim della defunta, sia quella dello smartphone che quella del tablet, sono sparite. La stessa squadra italo-statunitense ha inoltre giocato un ruolo chiave sul web nella cancellazione dei video che spinsero Tiziana Cantone al suicidio.

Il “metodo Emme”

Tramite il “metodo Emme”, spiega La Stampa, che si basa sulla legge federale americana D.M.C.A.

(Digital Millennium Copyright), si sono scoperti i responsabili che continuavano a caricare sul web i video di Tiziana, oltre a tutte le persone che li commentavano con insulti pesanti. Nonostante i profili falsi, l’Emme Team ha scoperto le identità dei tanti criminali del web che hanno offeso la memoria di Tiziana Cantone. Giglio, per questo, ha ricevuto anche minacce e telefonate anonime. Dopo la sua enorme perdita, però, non ha più intenzione di fermarsi finché non sarà stata fatta giustizia sulla drammatica scomparsa di sua figlia.

La madre di Tiziana ringrazia gli “angeli” che hanno riaperto il caso

“Cari amici ,oggi doveva essere una giornata particolarmente triste per me e invece le campane suoneranno a festa.

IL CASO DI TIZIANA CANTONE È RIAPERTO!“, scrive su Facebook la madre di Tiziana. “In tutti questi anni ho speso sangue, fatica, lacrime amare e sudore senza mai ottenere nulla. Oggi le mie lacrime iniziano ad essere arcobaleni finalmente grazie al lavoro di “EMME Team” che io chiamo ANGELI“. Maria Teresa Giglio esprime tutta la sua gioia e la sua speranza per questa notizia. “Voglio ringraziare anche i MAGISTRATI che hanno preso questa decisione in base alle prove ricevute, ma che dimostrano anche di avere una coscienza sana, quella coscienza che permette di avere una visione chiara delle persone e di saper applicare con saggezza, obiettività e rispetto della verità il concetto di giustizia“.