Ogni mamma sa che pietra miliare sia “il primo giorno di scuola”, ancor più se questo arriva in maniera spasmodicamente agognata dopo una lunga pausa per colpa di un’emergenza sanitaria quale è stata ed è quella per il Coronavirus. Anche mamma Antonella Clerici si lascia travolgere dall’emozione fotografando la sua piccola-grande Maelle, pronta per il suo primo giorno in prima media.

Maelle e il suo primo giorno di scuola: la commozione della Clerici

Tanta commozione nel cuore e negli occhi di mamma Antonella Clerici che quest’oggi ha dovuto fare i conti con una presa di coscienza: la sua “piccola” figlia Maelle, sta diventando grande, una vera signorina.

Una constatazione di fatto tangibile, toccabile con mano nel corso di quello che è stato il primo giorno di scuola media della non più piccola Maelle.

Maelle, la figlia di Antonella Clerici, nel suo primo giorno di scuola media. Fonte: Instagram

La nuova avventura di Maelle

Mamma Antonella ovviamente, nonostante gli impegni televisivi, non si è persa l’emozione di accompagnarla a scuola, percorrendo con lei la strada verso una nuova avventura e una nuova maturità in divenire.

“Si va… – scrive la Clerici su Instagram immortalando Maelle di spalle, zaino in bella vista e folti ricci – prima media. Primo giorno di scuola… entri bambina uscirai adulta… buon cammino amore mio“. Un accorato post da mamma quello della Clerici che si è trovata al seguito abbondanti parole di conforto da parte di chi, quello step, l’ha già superato. Cuori da parte di Laura Pausini nei commenti, cuori da parte di Mara Venier e Benedetta Parodi che scrive “Anche Diego!! Che tenerezza…“.

E mentre Maelle si prepara a studiare sui libri, mamma Antonella Clerici si prepara a tornare davanti alle telecamere di Rai 1 con un nuovo cooking show tutto suo, del tutto fresco: È sempre mezzogiorno.

