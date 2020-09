Ospite a Domenica In, nel corso della primissima puntata di stagione, Claudio Amendola ha ricevuto una sorpresa da Mara Venier. In scena il ricordo di un bacio appassionato sul set di Professione vacanze (1987), quando la conduttrice lavorava anche come attrice insieme ai grandi nomi del cinema e della tv italiani.

Claudio Amendola e Mara Venier, il bacio appassionato sul set

Claudio Amendola è stato tra i grandi ospiti del primo appuntamento della nuova stagione di Domenica In, e la padrona di casa, Mara Venier, lo ha colto di sorpresa con un ricordo del loro passato sul set.

Entrambi impegnati nelle riprese di Professione vacanze, nel 1987, si sono immersi nella scena di un bacio appassionato durato diversi secondi, il cui filmato è stato riproposto in studio proprio ieri, 13 settembre.

“Non è stato facile interpretarla – ha precisato la conduttrice – ma tu mi hai aiutato“. “Abbiamo riso tanto, il bacio è durato un po’, diciamo che lo ‘stop’ non lo sentivamo troppo“, ha aggiunto l’attore.

All’epoca, Mara Venier era reduce dalla rottura con Jerry Calà (con cui è rimasta in ottimi rapporti) mentre Claudio Amendola ha ricordato di avere il cuore libero.

Partenza scoppiettante per Domenica In

La prima puntata di Domenica In è stata incorniciata da una partenza scoppiettante all’insegna di grandi nomi dello spettacolo italiano. In studio con Mara Venier anche Romina Power, Loretta Goggi e un collegamento con Mika. I tre artisti hanno ricalcato le tappe chiave della loro carriera davanti alle telecamere, in un racconto fatto di ricordi e aneddoti legati al grande successo che li ha visti salite alla ribalta nel cuore del pubblico.

La dedica a Corrado

L’avvio di stagione è stato sigillato dal messaggio di benvenuto da parte della padrona di casa: “Siamo ancora qua, abbiamo terminato da 2 mesi e siamo ritornati subito, mia undicesima o dodicesima edizione, non lo so nemmeno io, ho perso il conto, però voglio ringraziare tutto il pubblico che segue questa trasmissione da tanti anni. È cominciata tanti anni fa con il grande Corrado Mantoni e io voglio dedicare questa edizione di Domenica In proprio a Corrado“.

