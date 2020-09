Dopo un weekend che ha segnato il ritorno del clima estivo su molte regioni d’Italia, secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it si assisterà a una settimana tra caldo anomalo e moderata instabilità. Splende il sole, ma non per tutti in questo nuovo periodo di settembre all’insegna delle alte temperature.

Previsioni meteo della settimana

L’anticiclone non allenta la presa su gran parte dell’Italia, come mostrano le previsioni meteo dal 14 al 20 settembre diffuse dagli esperti dopo un weekend tra sole e temporali.

Le temperature in aumento e il ritorno dell’estate abbracciano settori più ampi del Paese già dalla giornata di oggi, lunedì 14, con la colonnina di mercurio in rialzo verso soglie di temperature “anomale” rispetto alla media del periodo.

Un robusto campo di alta pressione, sottolineano gli esperti, avvolge l’Europa e non esclude la nostra Penisola, dove domina la stabilità, specialmente al Centro Nord, ma non sarebbero comunque esclusi moderati rovesci. Attesi fenomeni anche temporaleschi al Sud, con temporali sopratutto sulla Sicilia e qualche fenomeno pomeridiano sulla Calabria. Non sono previste variazioni di rilievo nelle prossime giornate, salvo qualche leggero disturbo nelle regioni del Centro durante la settimana.

Temperature sopra la media e caldo intenso in alcune regioni

Le temperature saranno ancora sopra la media su alcune zone del Paese, con particolare riferimento a regioni come Toscana, Umbria, Lazio, Campania Puglia e Sardegna.

Nelle prossime ore, infatti, il caldo intenso continuerà ad avvolgere queste aree determinando condizioni meteo nel segno di un importante strascico estivo. Attese massime ben oltre i 30° (si parla di punte di 35°) che potrebbero protrarsi fino al prossimo weekend, allontanando così lo spettro della pioggia e spingendolo fin verso la fine del mese in corso.

L’autunno attende ancora, quindi, prima di prendersi definitivamente la scena.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it