Certo è che Belén Rodriguez sa perfettamente come e quando far impazzire i propri follower sui social. Questa volta però l’argentina si è superata e non solo ha mandato fuori di testa i tanti seguaci ma li ha del tutto lasciati senza parole e con molta semplicità: mostrandosi semplicemente come madre natura l’ha fatta.

Belén Rodriguez nuda su Instagram: la foto

Quando non è puramente gossip, Belén Rodriguez riesce a far parlare ugualmente di sé grazie al suo fisico statuario. Una vera e propria Venere dotata di grande bellezza, la modella e showgirl argentina si è lasciata del tutto andare spogliandosi di qualsiasi veste.

L’ultimo post pubblicato su Instagram ha infiammato del tutto l’atmosfera trascinando il social nel caldo molto più che settembrino se non del tutto estivo, da solleone.

Belén Rodriguez si mostra sui social senza veli. Fonte: Instagram

Tanti elogi ma le critiche sono demolenti

La didascalia è ridotta al minimo come il suo intimo: “Un cuerpo“, perché di più effettivamente, nello scatto, non c’è. Così infatti l’argentina si è tolta proprio tutto, persino gli slip per uno degli ultimo post pubblicati su Instagram.

A commentare lo scatto arriva persino la sorella Cecilia Rodriguez che scrive: “Wow…“. Impossibile riuscire a scorrere gli infiniti commenti allo scatto da parte del pubblico, basito ed estasiato di fronte al corpo dell’argentina: “E che cuerpo“.

Tante però, e ferocissime, sono state le critiche. Ancora una volta, i commenti contro Belén non si sono fatti attendere e alcuni sono stati davvero durissimi: “Fortunatamente Santiago sta con suo padre e per un giorno non vive in casa con te il tuo fidanzato di turno“, commenta un utente.

“Un corpo per essere affascinante deve accompagnarsi al cervello… non diamo messaggi sbagliati alle ragazzine, ogni tanto posta qualcosa di diverso“, la riprende un altro; e ancora: “L‘unico modo per te per avere tanti like e commenti è postare il nudo“; “Credo fortemente che per quanto una donna possa essere bellissima e perfetta non debba svendere il suo corpo“; “Vai a scuola di pose, eleganza e stile da Monica Bellucci, ‘sta roba solo a quale ‘arrapato’ può piacere“.

