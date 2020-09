Il Grande Fratello Vip ha fatto il suo esordio in questa nuova stagione televisiva e promette grandissimi colpi di scena. A cominciare da una coppia di attori che, da ex fidanzati, si ritrovano a dover vivere per mesi sotto lo stesso tetto: Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Nella Casa i due si ritrovano ed il confronto è un mix di freddezza ed indifferenza.

Da ex fidanzati a coinquilini

La loro love story, naufragata nel 2015, non si era conclusa nel migliore dei modi. Una forte gelosia reciproca e qualche incomprensione hanno portato Massimiliano Morra e Adua Del Vesco ad imboccare strade separate.

Dopo il burrascoso addio, i due attori si ritrovano ora ad affrontare una nuova avventura televisiva. Non si tratta di un set di qualche fiction, ma di un palcoscenico di punta di Mediaset: il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, alla sua seconda conduzione al timone del reality, ha voluto nel cast Morra e la Del Vesco per promettere scintille e colpi di scena al suo pubblico. I due ex fidanzati hanno accettato entrambi l’invito del conduttore ad intraprendere questo viaggio introspettivo quale è il Grande Fratello Vip.

Questa sera i due attori sono entrati nella Casa di Cinecittà e, già da subito, si è percepita un’atmosfera gelida.

Gelido incontro tra i due attori

È una freddezza reciproca ad anticipare il confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, nuovi inquilini della Casa. Nonostante un’indifferenza reciproca, i due hanno deciso di parlarsi. A cominciare dall’attore, che le rivela: “In realtà come ben sai le cose tra di noi non sono andate per niente bene. Io sono una persona che ti ha avuto molto bene, prima come persona e poi come partner di lavoro.

So di essermi comportato molto male con te, ne sono consapevole. Ovviamente so che ci sei stata male e puoi anche prendere la tua decisione: sono venuto qui anche per far vedere un lato caratteriale che non ho mai fatto vedere e sono propenso ad un riavvicinamento. Penso che la vita vada vissuta in avanti e non indietro“.

“Non mi fai né caldo né freddo, sei indifferente“

La replica di Adua Del Vesco non si è fatta attendere e, con grande schiettezza, dichiara: “Sai benissimo quello che è successo e non mi sembra il luogo, lungi da me raccontare certi dettagli anche perché attualmente ho un compagno.

Quello che ti posso dire è che questo percorso lo affronto tranquilla, non sono rancorosa perché non ho niente da nascondere. Mi fa piacere che tu ti sia pentito, ma a me non fai né caldo né freddo, sei indifferente. Non è per essere cattiva, ma mi hai fatto male“. L’attrice rivela poi ad un curioso Alfonso Signorini le motivazioni che hanno portato al naufragio della loro storia: “Tra noi è finita per una serie di motivi tra cui la gelosia, ma le motivazioni sono diverse.

C’è stato in realtà un avvicinamento più che fidanzamento“.

