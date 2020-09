La nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e negli studi di Canale 5 si daranno battaglia 21 concorrenti agguerriti. Tra di loro anche Massimiliano Morra, attore ed ex modello che non è del tutto nuovo al mondo dei reality show, avendo già partecipato in passato a Ballando con le stelle.

Per lui sarà l’occasione per mettere in luce lati diversi della propria personalità: “Voglio che il pubblico mi conosca come persona – ha spiegato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – Mettersi a nudo, senza filtri, con tutti i pregi e i difetti che verranno inevitabilmente a galla“.

Chi è Massimiliano Morra

Massimiliano Morra è nato a Napoli nel 1986 ed è entrato nel mondo della moda già da giovanissimo, lavorando per importanti marchi come Carlo Pignatelli e Calvin Klein. Nel 2010 ha vinto il concorso di bellezza Il più bello d’Italia, mentre nel 2013 ha iniziato la sua carriera di attore con due serie tv: Pupetta – Il coraggio e la passione, a fianco di Manuela Arcuri, e Baciamo le mani – Palermo New York 1958, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi.

Questi ruoli gli hanno donato una certa notorietà, tanto da portarlo a vincere il premio di “Rivelazione dell’anno”, assegnato da TV Sorrisi e Canzoni in occasione del Roma Fiction Fest.

Negli anni successivi il suo rapporto con la tv è continuato nel segno della fiction. Nel 2014 lo abbiamo ritrovato nella miniserie televisiva Rodolfo Valentino – La leggenda, insieme a Gabriel Garko, e in Furore – Il vento della speranza. Il sodalizio con Gabriel Garko si è ripetuto anche l’anno seguente con Non è stato mio figlio, la miniserie diretta da Luigi Parisi.

L’incidente del 2018

Il 2018 è stato un anno piuttosto importante per Massimiliano Morra, scelto come concorrente della 13esima edizione di Ballando con le stelle. Questa esperienza è diventata particolarmente difficile anche a causa di un brutto incidente automobilistico, in cui è rimasto coinvolto proprio dopo una puntata dello show di Milly Carlucci. In quell’occasione l’attore ha riportato un trauma cranico, ma è riuscito fortunatamente a ristabilirsi.

La sfida del Grande Fratello Vip

Il 14 settembre scatta la nuova stagione del Grande Fratello Vip e per Massimiliano Morra si profila all’orizzonte una sfida stimolante.

Nella casa, infatti, ritroverà l’ex fidanzata Adua Del Vesco e altri 19 concorrenti in lotta per la vittoria: “Ognuno avrà abitudini e modi di pensare differenti – ha spiegato al settimanale- quindi sarà molto importante il dialogo“.

