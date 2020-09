È iniziato solo da un giorno, ma il Grande Fratello Vip ha già trovato la sua esuberante protagonista. Si tratta di Patrizia De Blanck, che pronti via ha dato dello “stro**o” a Tommaso Zorzi. In giornata, invece, ha dato vero e proprio spettacolo, ma involontariamente: durante la diretta di Pomeriggio 5, infatti, Patrizia De Blanck è stata beccata mentre si spogliava in diretta.

GF Vip, Patrizia De Blanck minaccia di lasciare

Meno di 24h, come detto, ma già tanti momenti che vanno dall’esilarante all’indignato nei confronti di Patrizia De Blanck. Nel corso del programma di Barbara D’Urso, si è già infatti questionato se la Contessa non sia troppo volgare e sboccata, facendo riferimento a quando ha dato sfoggio linguistico, mostrando agli altri concorrenti come si mandi a quel paese qualcuno in 4 lingue diverse.

Lo ha poi fatto lei stessa in mattinata, prendendosela contro gli autori del programma. La Contessa Patrizia De Blanck ha minacciato di lasciare la Casa del GF Vip, per colpa delle luci accese: “non me ne frega proprio niente. Mi lasciate la luce accesa che sembra Broadway e non posso dormire la notte.

Io me ne vado, mi sono rotta i cog**oni, non posso rimanere in questa atmosfera” ha sbottato.

Patrizia De Blanck nuda in diretta a Pomeriggio 5

L’altro momento è andato in scena questo pomeriggio, mentre appunto nello studio di Pomeriggio 5 si discuteva del suo comportamento. Mentre scorrevano le immagini in diretta nella Casa più spiata d’Italia, Patrizia De Blanck si è spogliata, completamente nuda. Pensando forse di essere in una delle “zone sicure della casa”, la Contessa si è tolta il vestito, mostrandosi nuda mentre nello studio di Barbara D’Urso scoppiava il panico.

“Ma cosa fa?”, “Oddio che fa?” hanno fatto in tempo a dire gli ospiti, prima che la regia staccasse l’inquadratura. Dalla replica della puntata sul sito Mediaset, quel momento è stato cancellato ma ormai era già finito in Rete. Al rientro, Barbara D’Urso si è lanciata in complimenti per il seno della De Blanck, già vera protagonista di questa nuova edizione del GF Vip. E se il buongiorno si vede dal mattino…

Guarda il video

Mi sto sentendo maleeeee, la contessa De Blanck nuda aiutooooo ✈️✈️😂😂#gfvip pic.twitter.com/UyZg8EqkLg — • Boom🍀🥀 (@boh2378) September 15, 2020

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Patrizia De Blanck

GF Vip, Patrizia De Blanck furiosa con Tommaso Zorzi: “Stro**o!”

Patrizia De Blanck, rivelazione shock: “Sono una traditrice seriale”