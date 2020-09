Il Grande Fratello Vip è tornato nei salotti degli italiani a fare compagnia agli affezionati telespettatori del reality. Parte del nuovo cast selezionato da Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nella diretta di stasera. Subito scintille tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi, con la Contessa che lo definisce uno “Stro**o!“.

Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi: generazioni a confronto

Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La prima parte del nuovo cast ha fatto il suo ingresso questa sera, i restanti inquilini varcheranno la fatidica porta rossa nella diretta di venerdì.

Fra i “Vipponi” che sono entrati questa sera nella Casa di Cinecittà figurano due personaggi che promettono spettacolo, risate… e qualche battibecco: Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi. Due differenti generazioni a confronto e due settori dello spettacolo dai quali provengono, così distanti ma così vicini: il mondo della televisione e quello dei social network. La Contessa e il popolare influencer, seguitissimo dai giovani, hanno già dato spettacolo in questa prima puntata del reality. Al centro del “battibecco” alcune affermazioni di Zorzi nei confronti del popolare personaggio tv.

La contessa è una furia: “Stro**o“

In un’intervista rilasciata a Chi, giornale diretto proprio da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi si era detto contento di questa esperienza al Grande Fratello Vip. E, fra i vari “Vipponi” con cui avrebbe dovuto coabitare, aveva ammesso di conoscere solo la De Blanck, della quale aveva detto: “Lei è un personaggio del Gattopardo, la nobile decaduta, quel vecchio stampo lì“. Il conto in sospeso si è consumato nella puntata d’esordio con la contessa che, con fare ironico e in un contesto assolutamente goliardico, lo ha definito con un forte epiteto: “Stro**o!

“. Un attonito Alfonso Signorini, così come gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, stentano a credere alla parolona uscita dalla sua bocca. Il siparietto si conclude, nonostante tutto, fra le risate generali.

