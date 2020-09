Noto al popolo del web come influencer di Instagram, Tommaso Zorzi è stato scelto come concorrente nel cast del Grande Fratello Vip 5 (ai nastri di partenza il 14 settembre 2020 sotto la guida di Alfonso Signorini). Diventato famoso grazie al format Riccanza, ha partecipato anche a Pechino Express in coppia con un volto amato dei salotti di Barbara d’Urso. Ma non sono le uniche cose da sapere sulla sua storia.

Chi è Tommaso Zorzi: età, genitori, sorella

Tommaso Zorzi è nato nel 1995 in una famiglia della Milano bene, ha costruito una sua identità social come influencer e ha una sorella di nome Gaia, classe 1998.

Qualche informazione è trapelata anche sui suoi genitori: il padre, Lorenzo Zorzi, sarebbe l’amministratore delegato di alcune importanti agenzie di comunicazione del capoluogo lombardo, mentre la madre, Armanda Frassinetti, secondo quanto emerso sarebbe una dietista.

Del suo percorso formativo, si sa che ha studiato Economia e Business Management a Londra, esperienza che lo ha arricchito dal punto di vista personale e professionale. Tra le informazioni sul suo conto, riporta Novella 2000, anche il fatto che abbia un soprannome, “Tommy”.

Tommaso Zorzi era molto legato alla nonna, scomparsa nel maggio scorso. Un lutto che lo ha colpito profondamente e che ha voluto condividere sui social con un toccante messaggio ai follower. “Era la mia complice“, ha detto tra le lacrime in quella occasione, ricordando il suo intenso legame con lei.

La vita privata di Tommaso Zorzi

La vita privata di Tommaso Zorzi è balzata spesso all’attenzione delle cronache rosa e il gossip si è lanciato a caccia dell’identità del suo fidanzato. Nel 2019, la notizia di una relazione in corso tra l’influencer e Armando Condemi, come riporta Fanpage.

In passato, riportano le cronache rosa, una storia con Marco Ferrero, in arte Iconize, a cui sarebbe stato legato nel 2017.

Il libro di Tommaso Zorzi

Nella storia di Tommaso Zotrzi c’è anche l’avventura come scrittore. Nel 2020 è uscito il suo primo libro, Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, ispirato alla sua vita personale.

Si tratta di un romanzo, edito da Mondadori, che lui stesso ha presentato al popolo di Instagram con un divertente video, in cui ne ha spiegato genesi e lineamenti sottolineando quanto segue: “Tratto da una storia vera (la mia purtroppo)“.

I tatuaggi dell’influencer

Tommaso Zorzi, come evidente in molti dei contenuti condivisi sui social, ha diversi tatuaggi. Ha scelto qualcosa di originale per il braccio destro e le caviglie (dove si leggono le scritte “right” e “left“, rispettivamente “destra” e “sinistra”), ma anche per i piedi. Su quello sinistro è raffigurato un teschio di ariete, mentre nel maggio 2019 ha presentato al pubblico i due “nuovi arrivati”: le scritte “genitore 1” e “genitore 2”. La foto su Instagram è stata accompagnata da una didascalia: “Mi sono forse lasciato prendere un po’ troppo la mano (o il piede)“.

Tommaso Zorzi, da Riccanza e Pechino Express al GF Vip

Come detto all’inizio di questo viaggio alla scoperta di Tommaso Zorzi, l’influencer è diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Riccanza (programma in cui è emersa anche la figura di Elettra Lamborghini), e ha preso parte al reality Dance Dance Dance, in onda su Fox Life.

Nella sua storia televisiva anche Pechino Express, che lo ha visto in coppia con Paola Caruso (ex bonas di Avanti un altro! e spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso).

Nell’estate 2020 l’annuncio della sua presenza tra i volti del GF Vip 5, che conta tra i concorrenti anche Fausto Leali e Myriam Catania (ex di Luca Argentero).