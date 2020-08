Il Grande Fratello Vip a guida Alfonso Signorini è quasi pronto a partire, con la messa in onda del 14 settembre sempre più vicina. Tra le novità più importante del reality la partecipazione di Antonella Elia in veste di opinionista al posto di Wanda Nara, mentre è stato riconfermato Pupo per il ruolo. Ora spunta un altro nome dei tantissimi che sono usciti negli ultimi giorni, di cui però si attende l’ufficialità.

Fausto Leali al Grande Fratello Vip

È TvBlog a lanciare l’indiscrezione che anche Fausto Leali entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

Il cantautore 75enne dovrebbe aggiungersi ai concorrenti del reality, di cui è certa Patrizia De Blank, per il momento.

Una voce inconfondibile che gli ha dato il successo in Italia come all’estero, Fausto Leali ha già partecipato a diversi programmi televisivi. L’ultima fatica è stata Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. Il musicista è stato anche coach e giudice di Ora o mai più, mentre vestiva ancora il ruolo di concorrente nell’edizione del 2017 di Ballando con le stelle. Leali sa sicuramente reggere le telecamere, ma chissà come si destreggerà tra le dinamiche della Casa, sempre pronte a esplodere.

Chi sono gli altri concorrenti del GF Vip

Sarebbero altri i nomi dati per certi tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, e alcuni sono davvero inaspettati. Uno dei più quotati è quello di Paolo Brosio, le cui ultime performance televisive non sono state prive di imbarazzi.

Ci sarebbe poi anche Stefania Orlando, conduttrice televisiva che ha intrapreso un percorso da attrice partecipando ad alcune puntate di Don Matteo e Il paradiso delle signore. Si punta poi sul fratello minore di Mario Balotelli, Enock Barwuah, anche lui calciatore per il Caravaggio.

Tra i parenti dei famosi anche Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, che ha già partecipato a La Fattoria nel 2004. Il 38enne ha poi abbandonato la carriera nello spettacolo, almeno fino ad ora, se le voci della sua partecipazione venissero confermate.

