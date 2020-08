Dopo settimane di nomi sussurrati e prontamente smentiti, arriva come un tuono una soffiata improvvisa: Gabriel Garko sarà nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è stata una delle poche concorrenti finora confermate: la contessa Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck annuncia Gabriel Garko al GF Vip

Quando qualche settimana fa Alfonso Signorini aveva annunciato che stava mettendo in piedi un cast stellare, gli animi si erano iniziati a scaldare e i fan a sognare. Da lì, qualche smentita secca, come quella di Nina Moric, e qualche conferma, su tutte quelle di Flavia Vento e la contessa Patrizia De Blanck.

Proprio lei, nel corso di un’intervista sul palco che sta facendo il giro della Rete, sembra lasciarsi scappare un nome che finora era stato solo mormorato, ma non confermato ufficialmente. “Io so solo la Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento, gli altri non li so“. Sembra quindi ufficiale il nome di Gabriel Garko, quantomeno per bocca di un’altra prossima concorrente.

Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la figlia), Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Ci aspettano mesi in cui verrà riscritta la storia del trash, lo sento

Gabriel Garko per la prima volta in un reality

In attesa di conferme definitive da parte del diretto interessato o di Alfonso Signorini, il cast del Grande Fratello Vip che dovrebbe iniziare a settembre si arricchisce già di 4 nomi che bastano a far sintonizzare gli spettatori.

Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e ora Gabriel Garko: senza dubbio un parterre de rois dei vip italiani. Anche il nome della Gregoraci è una mezza sorpresa: l’ex moglie di Briatore aveva rilasciato dichiarazioni che sembravano allontanarla dalla Casa del GF.

Per Garko, inoltre, sarebbe la prima partecipazione ad un reality show, mentre aveva già fatto parte del talent Ballando con le Stelle.

Lo stesso attore, nei giorni scorsi è stato al centro del gossip per il suo “amico speciale” Gabriele Rossi (definizione data dallo stesso Garko). Rossi, è stato paparazzato assieme a Rocco Casalino, portavoce del premier Conte.

