Grande Fratello Vip sì o no? Le indiscrezioni sulla prossima edizione del reality si susseguono. La principale riguarda Elisabetta Gregoraci, anche quest’anno indicata come possibile concorrente. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore continua a mantenere il mistero, rispondendo alla domanda sulla sua partecipazione. Intanto spuntano altri nomi come possibili partecipanti al GF Vip di Alfonso Signorini, tra cui quello di Barbara d’Urso.

Elisabetta Gregoraci parteciperà al Grande Fratello Vip?

La showgirl si prepara alla prossima edizione di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, ma l’attenzione è tutta sulla sua possibile entrata nella Casa più spiata d’Italia.

Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, sulla questione Elisabetta Gregoraci ha risposto: “Che dire? Il mio nome lo fanno da anni…E pure stavolta…“.

Da tempo infatti la partecipazione della conduttrice viene profetizzata, tanto da lasciare spazio a indiscrezioni secondo cui sarebbe Flavio Briatore ad aver posto il veto all’entrata nella Casa.

L’estate, che sembra Elisabetta si stia godendo in compagnia, porterà forse consiglio. Per il futuro la showgirl avrebbe già qualche piano: “Mi prendo qualche giorno per stare con mio figlio e poi forse andrò all’estero per uno spot pubblicitario…“, ha dichiarato.

Chi potrebbe partecipare al GF Vip

Sono tantissimi i nomi che circolano sul Grande Fratello Vip. Tra i più quotati ci sarebbero addirittura Patrizia e Giada De Blanck, già ex naufraghe all’Isola dei Famosi. La cifra richiesta dalla contessa sarebbe però altina, come riporta Nuovo, ma Alfonso Signorini sarebbe in trattativa per portare madre e figlia nella Casa.

Tra chi potrebbe aver già confermato la sua presenza c’è inoltre Ludovica Pagani, giovane influencer, la quale ha già partecipato a Quelli che il calcio…, anche se l’esperienza è stata un po’ deludente.

Tra le possibili opinioniste, di cui non mancano già le più quotate, c’è anche Barbara d’Urso. La conduttrice potrebbe tornare nello studio del reality al posto di Wanda Nara e Pupo, che non hanno proprio convinto il pubblico della scorsa edizione.

Approfondisci:

Grande Fratello Vip, Sossio Aruta: “Sono stato penalizzato”

Grande Fratello Vip, Flavia Vento nuova concorrente: l’indiscrezione