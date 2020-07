Elisabetta Gregoraci, in questi giorni di vacanza a Saint Tropez, sembra aver avuti contatti ravvicinati con un uomo misterioso.

Che si tratti di contatti graditi, però, non è chiaro: sono già virali le immagini del settimanale Nuovo in cui la bella conduttrice è paparazzata mentre evita un abbraccio del bell’amico, con una mossa di karatè che mette il giovane k.o.

Al mare con Nathan Falco

In costume e in modalità babysitter con il figlio Nathan ed i suoi amichetti, la bella Eli si prepara per tornare in televisione –Elisabetta sarà conduttrice di Battiti Live-ed intanto si rilassa sul F.B.

One, una delle barche dell’ex marito Flavio Briatore.

Non più marito e moglie ma ancora genitori

I due sono ancora molto affezionati l’uno all’altro e condividono molti aspetti della vita, tra cui naturalmente la cura del figlio Nathan, che vive un po’ con il papà ed un po’ con la mamma (i due abitano vicini proprio per questo).

Amico al tappeto con un calcio

Il siparietto che ha dato vita al gossip prende vita proprio a bordo della barca dell’ex marito. L’amico, che pare essere secondo alcune fonti un insegnante di arti marziali, arriva alle spalle della conduttrice e le cinge i fianchi con le mani.

Lei, senza perdere il controllo nemmeno un attimo, si sporge in avanti e poi con un calcio rotante alla Mortal Kombat respinge l’amico e lo mette in ginocchio. Tra i due, insomma, non sembrerebbe esserci nulla di tenero, ma molta amicizia cameratesca.

l’immagine apparsa sul settimanale Nuovo

