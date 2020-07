Poche settimane fa Alfonso Signorini annunciava la nuova edizione del Grande Fratello Vip, anticipando anche che vi avrebbero fatto parte grandi, grandissimi nomi. Finora, però, si contano già tantissimi no: star italiane e non che hanno rifiutato o messo le mani avanti e annunciato a chiare lettere che non faranno parte del reality di Canale 5. L’ultima in ordine di tempo a cui è stato chiesto, è Nina Moric.

Nina Moric al GF Vip: la sua risposta

Pochi giorni fa Nina Moric ha festeggiato il compleanno, ricevendo anche gli auguri speciali dell’ex marito e del figlio Carlos.

Oggi, invece, si valutano le possibilità lavorative nel suo futuro: lo ha fatto in un’intervista a Nuovo ripresa da numerose fonti. Qui, Nina Moric ha smentito la possibilità di far parte del GF Vip nella prossima stagione. Non una bocciatura a tutto il programma, che anzi ha ammesso di apprezzare molto.

Nina Moric, infatti, ha spiegato i motivi del rifiuto a far parte del cast stellare di Alfonso Signorini: “Vuoi o non vuoi, stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare” avrebbe detto.

Con un ulteriore specifica: “Non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata“.

Grande Fratello, i vip di Alfonso Signorini

Tolta anche Nina Moric, l’elenco dei Vip che potrebbero entrare nella Casa il prossimo mese resta a corto di nomi. Pochi giorni fa si era tirata fuori anche Elisabetta Gregoraci; nelle settimane scorse, si era tanto parlato sia di Flavia Vento, che di una possibile nobile tra i vip del programma di Canale 5.

Tra i nomi dati più sicuri, ci sarebbe invece l’influencer Ludovica Pagani, già vista a Quelli che il calcio.

Attesa anche per sapere i nomi delle opinioniste: ci sarebbe infatti un testa a testa tra Loredana Lecciso e Antonella Elia, sempre che “sopravviva” al suo falò di confronto con Pietro Delle Piane.

