Nuovo flirt in corso per Rocco Casalino, l’ex concorrente del Grande Fratello divenuto ora portavoce del premier Giuseppe Conte. Dopo la fine burrascosa del rapporto con l’ex compagno, Casalino è stato paparazzato in compagnia dell’attore Gabriele Rossi.

Rocco Casalino e Gabriele Rossi: lo scoop di Chi

Nel numero di Chi in uscita domani, è presente un servizio che vede protagonista Rocco Casalino, paparazzato assieme a Gabriele Rossi. Quest’ultimo, attore e a sua volta concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016, in passato è stato avvicinato a Gabriel Garko. Un flirt, quello, mai ufficialmente confermato tra i due attori, che hanno recitato insieme nella serie L’Onore e il Rispetto.

Nella foto divulgata, Rocco Casalino e Gabriele Rossi sono molto vicini tra loro, a distanza di bacio verrebbe da dire. Impossibile però, almeno al momento, capire se si possa trattare eventualmente di un bacio in amicizia o qualcosa di più. Le uniche informazioni divulgate finora vogliono Casalino e Rossi a cena insieme e poi a passeggio per Roma.

Rocco Casalino e Gabriele Rossi paparazzati da Chi

Rocco Casalino al centro delle polemiche

Il portavoce di Conte nelle scorse settimane è stato al cento delle polemiche per una vicenda che coinvolge anche la sfera sentimentale.

L’ormai – soprattutto a giudicare dai rumor su Gabriele Rossi – ex compagno di Casalino, José Carlos Alvarez Aguila, è stato segnalato all’Ufficio antiriciclaggio per sospetti movimenti bancari.

Casalino stesso ha dichiarato che si tratta di un problema dovuto a ludopatia: Alvarez Aguila avrebbe perso 18mila euro in 2 mesi, ma il portavoce di Conte avrebbe specificato che nessuno di questi sarebbe finito in titoli italiani o collegati all’attività di governo. Una vicenda, questa, che ha attirato le ire di Sgarbi: “adesso, da Portavoce del Governo, invoca ‘rispetto della privacy’, fa davvero ridere” ha dichiarato.

