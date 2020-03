Il sorriso sul volto di Gabriel Garko è quello che hanno notato i fan guardando la foto che vede l’attore paparazzato con un misterioso ragazzo. Che sia una nuova conoscenza alle porte?

Garko, la rottura con Gabriele Rossi

Nei mesi scorsi si era parlato molto del rapporto che Garko aveva stretto con l’attore Gabriele Rossi, definito da lui amico speciale. I gossip erano stati alimentati da un anello che Gabriel portava al dito e da una dichiarazione fatta dallo stesso nei salotti della D’Urso e della Venier che si diceva finalmente innamorato (senza specificare di chi). Poi la crisi tra i due che, a dire dei rumors, sarebbe stata causata dall’arrivo di un terzo uomo, Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor e amico di Rossi.

Uno sconosciuto a pranzo con Garko

Stazione Termini, Garko è in compagnia di un ragazzo, più giovane di lui, ma della cui identità non si conosce altro. È quanto mostrato sul settimanale Chi, che ha pubblicato una foto dell’attore insieme allo sconosciuto. A quanto pare, avrebbero pranzato insieme, mostrando una forte complicità, manifesta anche grazie ai sorrisi e l’espressione del viso dei due. Di Rossi nessuna traccia. Il web, per questo, sospetta che il nuovo ragazzo abbia preso il suo posto.

Garko:“Sogno che nessuno mi chieda con chi vado a letto”

È ormai da qualche anno che circolano frequentemente le voci sulla presunta omosessualità di Gabriel Garko. Lui non si è mai espresso in maniera diretta, anche perché “francamente nel 2020 non se ne può più di dover chiedere ad un personaggio da che parte sta”. Sono parole dette da Pierluigi Diaco durante la trasmissione Io e Te, di cui Garko era ospite. L’intervistatore ha sottolineato che, prima di parlare di identità sessuale è bene dare la precedenza a quella di essere umano. Alla fine, è l’aspetto che più conta. Da parte sua, Gabriel, ha un sogno, non così difficile da realizzare: ”Sogno che nessuno mi chieda più con chi vado a letto”.

Approfondisci:

Gabriel Garko, la rivelazione: “Un uomo ha tentato di abusare di me”