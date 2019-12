L’amore non è bello se non è litigarello, e le montagne russe del cuore non risparmiano neanche Gabriel Garko. Così, dopo il misterioso momento di crisi che aveva coinvolto l’attore e la sua misteriosa metà della mela, oggi il cielo è sereno per Garko.

A raccontarlo è proprio lui che non solo sfoggia di nuovo un anello che pareva temporaneamente scomparso, ma rivela di essere “occupato”. Con chi? Continua a esserci mistero sul destinatario, o la destinataria, di tanta passione.

Amore al culmine, ma non si sa con chi

È proprio Garko a parlare di nuovo d’amore e lo fa con i giornalisti del settimanale Nuovo a cui dice di avere il cuore “occupato e felice”.

Ancora una volta, Garko sottolinea Garko, non c’è alcun bisogno di sapere chi sia il destinatario, o la destinataria, di tale amore: “Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

La parte più difficile, per Gabriel Garko, è ritrovare la sua persona oltre il personaggio: “Sto cercando di riappropriarmi di Dario cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona”. Un cammino che però è ben lungi dall’essere concluso: “Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita. Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine”.

Due anime, un personaggio

Un po’ Gabriel, un po’ Dario, dunque: “Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio per difendermi dagli attacchi che ricevo.

La gente ama il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo. In altri, invece, riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità”.

Gabriele, l’uomo del mistero?

Che sia Gabriele Rossi la metà della mela? Questo, forse, non lo sapremo mai. Ma sicuramente, la sua presenza nella vita di Garko è sempre più imponente. I due, infatti, sono quasi sempre insieme e quando non sono insieme nelle foto sui social, è proprio Gabriele Rossi dietro la fotocamera…insomma, Gabriele c’è sempre, in un modo o nell’altro.