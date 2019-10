Gabriel Garko, ospite di Mara Venier a Domenica In, fa chiarezza su un po’ di notizie che sono circolate recentemente. Non è ancora sposato e l’anello che gli è stato visto al dito non è una fede, dichiara, aggiungendo che non sa quando e se convolerà a nozze. La conduttrice insiste da vecchia zia che l’attore si metta finalmente l’anello giusto al dito, ma Garko sembra essere molto più concentrato sulla carriera in questo momento.

Gabriel Garko: niente fiori d’arancio per il momento

“Non sono sposato“, chiarisce Garbiel Garko, “Se mi dovessi sposare a questo anello se ne aggiunge un altro.

Questo non è la fede per le nozze ma una a cui tengo tantissimo e l’unico dito a cui entra è questo“. Grande delusione per Mara Venier, dopo la notizia lanciata da Alfonso Signorini sulle nozze segrete dell’attore.

Garko parla dell’amore e racconta cosa deve esserci per lui in un rapporto: “Una sana gelosia, fa bene al rapporto. Non mi piacciono i dubbi, mi piace avere a fianco una persona sicura di sé, deve essere gelosa, per dimostrare che mi ama. Io sono molto geloso“, confessa.

Riguardo alle passare relazioni, l’attore dichiara di essere in buoni rapporti con Eva Grimaldi: “Le cose vanno, vengono, finiscono.

Eva è molto spontanea. Ogni tanto vedo Imma con Eva e la madre a giocare a burraco, ma io non gioco mai“.

Sempre in viaggio per lavoro

Se l’amore langue, Gabriel Garko sta vivendo in questo momento tantissimi impegni professionali: “Sto scrivendo un libro e due sceneggiatori. Devo andare a Cannes la prossima settimana, Los Angeles… Sto girando il mondo“.

Su Sanremo confessa che non ci tiene a ripetere l’esperienza: “È stata una bellissima esperienza, non ho avuto modo di rivedere tutte le gaffe che ho fatto. A Sanremo o ti metti in gioco. Rifarlo non penso, con Carlo si è creata una bella sinergia, è stato bello quello“.