Viola Valentino ha confermato di essere stata tradita dal fidanzato, Francesco Mango, e di non aver preso bene l’epilogo della sua storia d’amore. Un rapporto che avrebbe subito una pesantissima battuta d’arresto dopo circa 10 anni, scosso da uno scoop che ritrae il compagno insieme a una donna che lei stessa ha conosciuto.

Viola Valentino: la confessione sul tradimento subito

Ospite di Pomeriggio 5, Viola Valentino ha confessato a Barbara d’Urso alcuni retroscena del tradimento che avrebbe subito dal fidanzato, Francesco Mango, paparazzato dal magazine Ora in atteggiamenti dolci (è spuntata anche la foto di un bacio) con una 30enne che fece da conduttrice durante un live della cantante.

Prima del sisma che si è abbattuto sulla coppia, sotto forma di scottante servizio fotografico, i due sarebbero stati prossimi alle nozze. Ma la pubblicazione degli scatti ha cambiato la situazione: Francesco Mango appare in compagnia di una giovane modella e influencer, e le immagini sembrano inequivocabili. Lei avrebbe 30 anni, come la differenza d’età che intercorre tra Viola Valentino e il suo (ex) compagno (già padre di un bimbo).

Il racconto dell’incontro

Secondo quanto emerso durante la puntata del talk di Carmelita, l’incontro tra Mango e la ragazza sarebbe avvenuto dietro le quinte di una serata canora in cui era presente anche Viola Valentino, anche se l’artista apre all’ipotesi che quella non fosse la prima volta in cui si sono visti.

Certo è che, dalle sue parole, emerge il ritratto di una relazione parallela e clandestina che sarebbe andata avanti per quasi un anno prima della scoperta attraverso le pagine del giornale. La 30enne sarebbe stata la presentatrice di quella serata, e il resto della storia ricalcherebbe il copione del tradimento subito dalla Valentino all’epoca della sua storia d’amore con l’allora marito Riccardo Fogli.

“Galeotto fu un top“, ha sottolineato la cantante in tv, ricordando l’episodio per cui mandò il compagno a restituire l’indumento della giovane finito per caso nella sua borsa durante il live: “Qualcuno per sbaglio mise il top nella mia borsa, quando arrivai a casa lo vidi e pensai fosse di Sara (la protagonista dello scoop, ndr), e chiesi a Francesco di riportarglielo. Credo che lì sia successo tutto“.

Lo sfogo: “Non l’ho presa bene“

Viola Valentino ha confessato di aver notato qualche cambiamento nell’atteggiamento del compagno già qualche mese prima della scoperta del tradimento, “Non è mai stato un allegrone, è sempre stato pacato, ma negli ultimi mesi lo era di più (…)“.

Viola Valentino sarebbe stata informata da un amico, via telefono, del servizio fotografico sul fidanzato e si sarebbe precipitata a comprare la rivista su cui poi erano impresse le immagini che l’hanno ferita: “Non l’ho presa bene“.

Inizialmente lui avrebbe negato ma poi le avrebbe confessato di averla tradita. Ora vivrebbero separati, e la “tresca” sarebbe iniziata nel 2019.

“Ci parlo – ha rivelato la cantante – nel senso che lo accuso“.

Il 5 settembre scorso, su Instagram Viola Valentino aveva pubblicato un post in cui precisava a tutti che l’uomo al suo fianco non è suo figlio: “Accade spesso e volentieri che venga scambiato per mio figlio. Questo mi procura malessere (…)“.

Post di Viola Valentino su Instagram

Approfondisci

Viola Valentino, intervento chirurgico d’urgenza

Caso Riccardo Fogli: Mara Venier e Viola Valentino intervengono