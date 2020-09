Silvio Berlusconi, in questo momento, è in convalescenza isolata nella sua residenza di Arcore. È reduce da 11 giorni di ricovero al San Raffaele di Milano e da una lotta ardua con il Covid-19 che ha coinvolto anche alcuni suoi famigliari come i figli Marina, Luigi e Barbara.

Berlusconi: Temevo di non farcela”

Silvio Berlusconi lo ha detto più volte, sia quando era ancora ricoverato che dopo essere uscito dal San Raffaele: essere malato di Covid-19 è stata una delle esperienze peggiori della sua vita. “I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale” ha detto il politico in un’intervista a Il Corriere della Sera: “Avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto.

Temevo di non farcela”.

Berlusconi aveva una carica virale altissima, come spiegato anche dal suo medico, il Professor Zangrillo. Il suo non è stato un caso facile: “Il rischio è stato concreto e reale. Ma devo dire che non ho mai smesso — come in passato — di confidare nell’aiuto di Dio e nella grande competenza dei medici e del personale sanitario”.

Impossibile, per Berlusconi, non pensare in quei momenti alla peggiore delle ipotesi, ma allo stesso tempo non ha mai perso la voglia di lottare: “È questo il consiglio che rivolgo a tutti gli ammalati: non lasciatevi andare, non perdete mai la speranza di guarire. Il Covid si può battere”.

Berlusconi angosciato per la famiglia

Il dolore più grande provato, spiega Silvio Berlusconi, era però per la sua famiglia: “L’angoscia di sapere ammalati i miei figli e positivi anche i miei nipoti, che sono ancora dei bambini, è forse la cosa che mi ha fatto stare più male.

Per questo mi sento vicino al dolore di tante famiglie che, come la mia, sono state provate da questo terribile morbo. Ancora di più mi sento vicino a chi ha perso una persona cara”.

