A Temptation Island, nella puntata d’esordio, va in scena il primo falò di confronto. A ritrovarsi dopo pochissimi giorni sono Sofia e Amedeo e la causa di questo incontro è un tradimento del ragazzo. Il confronto si conclude con un esito inaspettato.

Amedeo, il tradimento a Sofia: “È stata una scappatella“

Temptation Island, nella prima puntata di questa nuova edizione, ha già i suoi colpi di scena. A cominciare da una confessione clamorosa di Amedeo, fidanzato di Sofia. Il ragazzo, durante una chiacchierata con i suoi compagni di viaggio, ha ammesso di aver tradito la fidanzata in passato: “Corna… nel senso… Capito che voglio dire?

Da parte mia. Sono venuto per capire questo, se la amo. È stata una scappatella. Per via di una lettera che è stata trovata, il problema è quello. Sono uno che parla tanto, sul rapporto parlo di continuo“. Sofia, al falò delle fidanzate, ha visionato queste immagini rivelando di aver già avuto questo presentimento: “Ho sempre messo me stessa al secondo posto. Sempre. Io ci credevo all’amore, che se uno tradisce non è innamorato.

Dei dubbi li avevo già, per me è stata una conferma. Ha già risposto alla domanda, ai miei dubbi“. E, cogliendo tutti di sorpresa, ha richiesto un falò di confronto immediato con Amedeo.

Il falò di confronto tra Amedeo e Sofia

Al falò di confronto Sofia è sincera nel motivare al fidanzato questa scelta affrettata: “Ho deciso di richiedere il falò di confronto perché penso che tu debba vedere qualche video“. Amedeo, osservando le immagini che lo ritraggono nel mezzo della confessione del tradimento, ammette: “Sai che da un po’ di tempo le cose non andavano tra noi.

Non ho voluto dirtelo, mi spiace, tanto“. Lo sfogo di Sofia è immediato: “Sei consapevole che non mi sono mai sentita amata o rispettata? Io ho creduto che la lettera fosse un presupposto del tuo amico, l’ho voluto credere, ma non l’ho creduto. Ti ho portato qua apposta, non sei riuscito a dirlo a me, ma a 5 sconosciuti“. A quel punto il ragazzo mette in dubbio la forza e la sincerità del suo amore per lei: “Mi dispiace, ho sbagliato.

Sai che il mio sentimento verso di te è sempre quello, ma non so più se è abitudine o amore. Non mi hai mai dato modo di capirlo“.

Esito positivo, ma poche convinzioni

Se Amedeo ha le idee confuse sul reale sentimento che lo lega a Sofia (amore o semplice affetto?), dall’altro lato la ragazza è convintissima: “Io in questi giorni ho capito l’amore che provo per te, che va oltre. Ecco perché ti ho chiamato, perché ho avuto bisogno di te. Voglio andare avanti, ricominciare con lui, con presupposti solidi e seri. Io sono pronto ad andare avanti. Ci proviamo?

“. Alla fatidica domanda di Alessia Marcuzzi, che ha osservato con profonda compartecipazione il loro confronto, Sofia ne è certa: “Io voglio uscire da qui perché sono consapevole di quello che provo io, con presupposti veri“. Molto meno convinto Amedeo che, nonostante mille incertezze, acconsente alla volontà della ragazza e decide di uscire con lei: “Anche io. Ma sono arrabbiato con lei perché non mi ha dato modo, avrei voluto restare più da solo“.

