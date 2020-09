Ritorna Temptation Island e il suo turbinio di emozioni e colpi di scena. Ritorna con un’edizione nuova di zecca in cui protagoniste sono coppie esclusivamente Nip. Al timone Alessia Marcuzzi, confermata dopo il buon esordio alla conduzione del reality lo scorso anno. La puntata si accende subito con una rivelazione shock del fidanzato Alberto. La reazione di Speranza è furiosa.

Il ritorno di Temptation Island

Per un’edizione che si è conclusa da poco ce n’è una pronta a partire. Nemmeno il tempo di metabolizzare quanto accaduto nei mesi scorsi, con Filippo Bisciglia alla conduzione, che il fenomeno Temptation Island torna su Canale 5.

La scorsa edizione, che si è conclusa a luglio, ha visto in primo piano le vicende di coppie Nip e Vip, da Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Questa volta la produzione ha deciso invece di scommettere tutto su coppie esclusivamente comuni: a raccontarle sarà Alessia Marcuzzi, che ha preso il testimone dell’amatissimo Bisciglia. La conduttrice, qualche giorno fa, si è detta pronta per questa nuova avventura televisiva. E il grande giorno è arrivato, con la puntata d’esordio che introdurrà le storie dei concorrenti nel cuore dell’affezionatissimo pubblico del programma.

Primi problemi di coppia

Il viaggio nei sentimenti inizia in maniera piuttosto turbolenta per due coppie: una di queste è formata da Carlotta e Nello. Il ragazzo si è già perfettamente adattato e nel villaggio dei fidanzati ha instaurato un rapporto di complicità con la single Benedetta. I due, seduti appartati si mostrano piuttosto imbarazzati, segno che una simpatia (se non qualcosa di più) è già sorto. Il ragazzo non si spinge oltre con le parole e le rivela: “È una vitaccia, un casino qui, una tragedia.

Io avevo scelto un’altra bionda, ti ho scartata, l’ultima arrivata“. Nel Pinnettu Carlotta visiona queste immagini e con grande disprezzo si sfoga: “Davanti a me faceva finta che nessuno le piaceva, ma le aveva già viste. È passato solo un giorno e mezzo e non ha mai dato ‘Carlotta’. Parlavo di matrimonio, ma con chi? Io ti ci butto dentro al falò!“.

Alberto e Speranza: il ragazzo l’avrebbe tradita

Anche Alberto e Speranza non hanno iniziato nel migliore dei modi il loro percorso.

16 anni di relazione e grandissimi dubbi sul futuro del loro rapporto. Il ragazzo esprime ai suoi compagni di viaggio tutti i suoi malumori e lascia tutti sgomenti rivelando alcuni possibili tradimenti avvenuti in passato: “Sono successe cose nel passato. Sento che manca qualcosa e credo che questa storia la vedo più come un’abitudine. Io qua sono tranquillo, sereno. Al 99% già so che voglio uscire da solo, abbiamo avuto difficoltà ci siamo lasciati diverse volte, la mia testa era altrove“. Al primo falò delle fidanzate Speranza osserva Alberto parlare dei problemi della loro relazione: “Forse sono all’80% io il problema, c’è qualcosa dentro che non mi ha mai dato quella spinta specie negli ultimi anni.

Dopo tutti i tentativi fatti, arrivi alla conclusione in cui dici: ‘Il problema è che forse non sono innamorato“.

“Si sta facendo la storia d’amore“

Ma in un secondo video, Speranza vede il fidanzato passare dalle parole ai fatti. Il ragazzo è infatti vicinissimo alla tentatrice Nunzia, tra toccatine, sguardi d’intesa e un feeling tangibile. “Non me l’aspettavo minimamente. Non lo riconosco, è totalmente un’altra persona.

Non l’ho mai visto rapportarsi con un’altra ragazza. Lo vedo poi dagli occhi, lo capisco subito: si sta facendo la storia d’amore. Lui è molto debole sotto questo punto di vista“. In un video successivo, il ragazzo sgancia la bomba: “Non mi manca, sono stato proprio sereno in questi giorni“. La reazione di Speranza è immediata: “Non ci sono parole. Sta dicendo questo per giustificarsi di quello che sta facendo“.

Approfondisci

Temptation Island, Alessia Marcuzzi è pronta: le anticipazioni sulle coppie

TUTTO SU TEMPTATION ISLAND