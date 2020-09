La nuova stagione televisiva è ufficialmente iniziata e sono tanti i programmi che torneranno a fare compagnia agli italiani. Uno di questi è Temptation Island, che riparte ufficialmente mercoledì 16 settembre dopo lo slittamento della data d’inizio. Al timone del reality Alessia Marcuzzi che, ospite della prima puntata di Verissimo, si è detta pronta per questa nuova avventura.

Alessia Marcuzzi in collegamento con Verissimo

Avevamo lasciato Filippo Bisciglia al timone dell’edizione di Temptation Island andata in onda negli scorsi mesi estivi. Ora il docu-reality dei sentimenti per eccellenza, uno dei prodotti di punta delle estati di Canale 5, è pronto a ritornare sul piccolo schermo.

Se la scorsa edizione ha avuto come concorrenti coppie Vip e Nip, questa volta la scelta è ricaduta su coppie esclusivamente Nip. Al timone di questa nuova edizione, prossima alla partenza il 16 settembre, c’è Alessia Marcuzzi. Il cast è ufficialmente pronto, così come la bionda conduttrice che, ospite della prima puntata di Verissimo, si è professata felice ed emozionata per questa nuova avventura.

Anticipazioni sulle coppie in gioco

La conduttrice, in video-collegamento dalla Sardegna dal villaggio dei fidanzati, offre alcune interessanti anticipazioni.

“Sono sei coppie molto diverse fra loro quindi la gente si riconoscerà molto. Alcuni stanno insieme da un sacco di tempo, una addirittura da 16 anni. Altri invece sono fidanzati da poco tempo. Sono dinamiche di coppia che possono essere classiche, per cui quelli che stanno insieme da tanto arrivano al bivio: mi sposo o mi lascio?“. E sui single e il loro ruolo all’interno del programma, la Marcuzzi non ha dubbi: “I single sono molto carini, belli, simpatici, perché a volte si pensa che possano essere elemento di disturbo nella coppia.

Invece dico sempre che sono un mezzo per arrivare a capire quali siano i problemi delle coppie“.

“Faccio la loro psicoterapeuta“

Alessia Marcuzzi ritorna poi sulla causa che ha portato allo slittamento dell’inizio del reality. Una coppia, appena sbarcata in Sardegna, avrebbe infatti deciso sul momento di abbandonare il reality. A spiegare come sono andate realmente le cose ci ha pensato la stessa conduttrice: “All’inizio è già scoppiata una coppia. La fidanzata ha scoperto del tradimento del fidanzato appena arrivata.

Per cui ci sono stati momenti difficili“. E, sul suo ruolo di conduttrice a Temptation Island, la conduttrice ammette: “Io li vivo come li vivrebbe chiunque nel momento in cui qualcuno ha bisogno di aiuto. Faccio la loro psicoterapeuta, mettiamola così. Questo riguarda tutti: si è molto bravi a consigliare, però poi dopo non si riesce a fare lo stesso con i propri sentimenti“.

