Dopo il successo dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, il reality dei tradimenti dovrebbe tornare a settembre con la versione “vip” di Alessia Marcuzzi. Le indiscrezioni parlano però di sorprese inaspettate per questa edizione, le cui riprese dovrebbero cominciare a fine agosto. Non sono buone notizie per la conduttrice, che patisce già il gossip incessante sul presunto flirt con Stefano De Martino.

Temptation Island Vip senza vip?

È Dagospia a lanciare il rumor secondo cui Temptation Island Vip potrebbe non essere poi così “vip”. Il sito di Roberto D’Agostino riporta l’indiscrezione per cui sull’isola dei tradimenti non ci saranno coppie famose: “Salvo colpi di scena la nuova stagione dovrebbe avere sei coppie sconosciute“.

Il motivo di questa decisione sarebbe da ricondurre al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, con cui non si vorrebbero “sovrapposizioni”. Troppi reality con famosi rischiano di scoraggiare il pubblico per Mediaset?

Temptation Island di Alessia Marcuzzi avrà 6 puntate, e andrà in onda il mercoledì sera, sempre secondo Dagospia. Ci si chiede a questo punto cosa distinguerà il format della Marcuzzi da quello di Filippo Bisciglia, che ha fatto un record con il 28% di share e 4 milioni di telespettatori.

Un nuovo stop per Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi sta vivendo un’estate movimentata dopo lo scandalo che l’ha vista impegnata in una presunta liaison di Stefano De Martino, fresco di separazione da Belén Rodriguez. La conduttrice, comunque, smentisce le voci che la vogliono in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi con foto di baci appassionati in vacanza.

Anche dal punto di vista professionale, Alessia Marcuzzi ha qualcosa da dimostrare. La fine dell’Isola dei Famosi è stata un disastro, che ha portato la conduttrice ad abbandonare il programma.

Il crollo degli ascolti e lo scandalo Riccardo Fogli, pagina tristissima della tv, ha sancito la chiusura del reality, che probabilmente ripartirà nel 2021.