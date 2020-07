Tra i tanti programmi che si preparano a tornare in pista nella prossima stagione autunnale c’è il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che anche quest’anno ha già aperto la caccia al concorrente perfetto. Al momento le indiscrezioni sul futuro cast sono davvero pochissime e non restano che poche certezze come quella su Nina Moric che sicuramente non farà parte del gruppo di inquilini. Ancor più incerta la situazione se si parla di opinionisti: chi prenderà infatti il posto di Wanda Nara? Un nome su tutti sembra quasi non avere rivali.

Grande Fratello Vip: Signorini a caccia di opinionisti

Non è mai troppo presto per parlare di Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini sta già pianificando tutto scorrendo velocemente tra le mani i volti di papabili concorrenti che vorrebbe avere all’interno della casa più spiata d’Italia. Un vero e proprio Indovina Chi? a cui siamo ormai abituati con scommesse e conferme che terranno banco sino all’ultimo. Mistero insomma sul cast, esattamente come quello sugli opinionisti in studio. Che fine farà il ruolo di Wanda Nara? Chi prenderà il posto della moglie di Icardi nelle vesti di opinionista?

Qualcuno sembra aver già espresso un desiderio!

Rita Dalla Chiesa al posto di Wanda Nara?

La poltroncina di fatto sembra poter essere bramata più di quanto ha lasciato trasparire da Rita Dalla Chiesa, giornalista nonché volto storico di Forum. La conduttrice, recentemente in Rai come saggia di Marco Liorni, avrebbe di fatto manifestato il piacere che proverebbe qualora gli autori dovessero sceglierla come opinionista in studio al fianco di Signorini: “Sull’ultimo GFVIP ne avrei avute molte da dire… Arrivavo a parlare da sola oppure a mandare messaggi al capo progetto, Andrea Palazzo, con il quale siamo amici“.

Tuttavia sembra non si possa escludere una Dalla Chiesa concorrente sebbene in passato, chiamata per L’Isola dei Famosi, abbia già declinato per nipote e cane che vorrebbero la sua presenza in casa. “Non lo so – dichiara la conduttrice a Che Tv Fa – Sicuramente starei comoda. A volte penso ‘come mi piacerebbe stare lì dentro e dire tutto quello che penso ad ognuno di loro“.

Insomma, la Dalla Chiesa in veste di opinionista o concorrente è uno dei papabili nomi tra le mani di Signorini?

