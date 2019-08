Sono passati mesi da quando la bufera dello scandalo ha colpito Riccardo Fogli e sua moglie Karin Trentini. Adesso, l’ex bassista dei Pooh è tornato a parlare di quella vicenda e di quanto l’abbia fatto soffrire. Ha raccontato anche di come il rapporto con la moglie sia cambiato dal suo ritorno in Italia dopo l’Isola dei Famosi.

Un’esperienza che l’ha segnato quella dell’Isola dei Famosi

Riccardo Fogli, intervistato da Di Più Tv, ha parlato dell’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi. L’ex bassista dei Pooh, ha ammesso di essere stato male per tutto quello che è accaduto mentre partecipava al reality. Il ritorno a casa dalla moglie e dalla figlia, il riposo e la riflessione lo hanno fatto giungere a una decisione importante e drastica.

Non vuole più comparire in tv, Fogli ha confessato: “Al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi“. Né presenze fisse né assolutamente altri reality show perché, ha detto: “Ho già dato!“.

Riccardo Fogli e il ritorno a casa

Tornato a casa dall’Honduras, Fogli ha dovuto fare i conti con ciò che era accaduto, con lo scandalo del presunto tradimento e con la sua fiducia messa a dura prova. Ha ricevuto affetto e sostegno dal pubblico, ma anche da personaggi del mondo dello spettacolo e amici.

Riguardo alla bomba gettata da Fabrizio Corona, il cantante, nell’intervista a Di Più Tv, ha detto: “Erano menzogne alle quali non mai creduto“.

Il rapporto con la moglie Karin

Gli è bastato tornare a casa e guardare la moglie Karin Trentini negli occhi per capire che non credeva a quelle menzogne. Certo, il loro rapporto è cambiato, come ha svelato in un’altra intervista concessa a Nuovo: “Dopo la partecipazione al reality qualcosa tra me e Karin è cambiato“. Fogli ha raccontato che quando lui e la moglie si sono riabbracciati lei gli ha teneramente detto: “Amore, ti voglio ancora più bene, mi sei mancato e noi non dobbiamo mai più stare lontani così tanto tempo“.

Ci è voluto tempo per ritrovare la stabilità messa in pericolo, ma il bassista ha un segreto: “Quale è il segreto per riprendere in mano le redini della vita? Non provare rancore nei confronti né di qualcuno né di qualcosa“. “Ero consapevole che, quando partecipi a un reality show, qualcuno può fare le pulci a casa tua: fa parte del gioco“, ha ammesso Fogli, il quale ha concluso dicendo: “A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia“.