C’è ampio spazio per i sentimenti in quel del Grande Fratello Vip. Proprio ieri infatti, con un po’ di sorpresa da parte del pubblico a cui non erano proprio chiarissime le dinamiche, è andato in onda nel corso della prima puntata del reality un battibecco gelido tra due ex fidanzati diventati ora, per volere di Signorini, coinquilini: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

E proprio commentando quanto accaduto tra i due anche Antonella Elia, presente in studio come opinionista, si è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con Pietro Delle Piane, con lei protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno ancora insieme?

A cogliere l’occasione al volo è stato Alfonso Signorini che ha fortemente voluto dapprima la Elia nel cast, dentro la casa nel corso della scorsa edizione, e ora al suo fianco come opinionista con l’ormai navigato Pupo, protagonista di uno scambio di battute a inizio puntata non proprio felicissime. Alfonso ha infatti chiesto alla Elia di commentare quanto accaduto tra la Del Vesco e Morra, i due ex che si sono affrontati apertamente all’interno della casa chiarendo una situazione che sembra essere rimasta cristallizzata nel passato e irrisolta.

Mentre commentava aspramente l’accaduto, la Elia che stava evidenziando come tra i due ci fosse una componente carente determinante all’interno della coppia quale è “l’amore”, Signorini l’ha interrotta per chiederle quello che tutto il pubblico, in fondo, voleva sapere: dopo Temptation Island, cosa è successo con Pietro Delle Piane? Stanno ancora insieme?

La risposta di Antonella Elia

La Elia, che aveva appena finito di dire che “senza gelosia l’amore se ne va”, sorridendo non si è tirata indietro dal rispondere rompendo così il silenzio sulla sua situazione sentimentale: “Io di Pietro sono innamorata.

Nel bene e nel male ci si ama, comunque è un percorso. E’ una lacerazione separarsi. Non basta una gelosia per dirsi addio“. Sembra dunque che superata la tempesta, nella coppia sia tornato il sereno.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU ANTONELLA ELIA

Karina Cascella, critiche dopo le frecciatine ad Antonella Elia: scoppia la bufera