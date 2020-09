Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo del Grande Fratello Vip. Nella puntata di apertura della seconda edizione targata Alfonso Signorini, esordio con polemiche: sotto i riflettori una battuta di Pupo al conduttore, con riferimento all’ex Duce Benito Mussolini. Caos su Twitter, con numerosi utenti che manifestano il proprio dissenso.

Il ritorno del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini concede il bis e ritorna a fare compagnia agli italiani al timone del Grande Fratello Vip, dopo il successo dell’ultima edizione. Tutto pronto per l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia dei concorrenti famosi selezionati dal giornalista.

Un esordio segnato dalla notizia di poche ore fa della positività al Coronavirus di un componente dello staff del reality, probabilmente uno degli autori. Ma, come si suol dire, “The show must go on” e così il conduttore apre le danze con un discorso di benvenuto: “Il 14 settembre del 2000 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello, un programma che avrebbe rivoluzionato il modo di fare televisione. Oggi, dopo 20 anni, iniziamo questo nuovo viaggio. Non vedo l’ora di raccontarvi tutto dei nostri Vipponi, delle loro storie e delle loro emozioni“.

In studio il pubblico è presente in misura ridotta e adeguatamente distanziato.

Pupo, battuta su Signorini: è bufera su Twitter

Dopo la fase introduttiva, fa il suo ingresso in studio il primo opinionista di questa edizione: Pupo. Il cantante saluta il pubblico e diventa protagonista di un siparietto con il conduttore, al quale è affettivamente legato. Tanti gli scherzi e i racconti di come sono stati vissuti dai due protagonisti questi difficili mesi segnati dall’emergenza Coronavirus. Ma il siparietto porta Pupo ad esprimere, in maniera ironica, una battuta piuttosto infelice nei confronti di Alfonso Signorini: “Sei pelato, autoritario e il tuo cognome finisce con ‘ini’“.

Inevitabile il riferimento all’ex Duce Benito Mussolini. La frase di Pupo è finita inevitabilmente sotto i riflettori e gli utenti di Twitter hanno già manifestato il proprio dissenso per questa battuta.

Approfondisci

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sul cast: “Hanno una carica fortissima”

TUTTO sul Grande Fratello Vip