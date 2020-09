L’emergenza Coronavirus non solo ha condizionato la vita ma sembra avere continuamente forti ripercussioni anche nell’ambito televisivo. Se Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle ha dovuto confrontarsi più volte con la minaccia di una chiusura improvvisa a causa di alcuni partecipanti positivi al Covid, ora, a pochissime ore dalla diretta, arriva l’annuncio di Alfonso Signorini che riguarda la partenza del Grande Fratello Vip messa improvvisamente a repentaglio.

Grande Fratello Vip 5: conferma il caso di Covid-19 nello staff

I colpi di scena sono sempre stati un grande classico del Grande Fratello Vip ma questa volta, al posto di far crescere a dismisura lo share, potrebbero reciderlo sul nascere.

Proprio a pochissime ore dalla diretta della prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, arriverebbe conferma per voce del conduttore, Alfonso Signorini, della presenza di un caso di Coronavirus all’interno dello staff del reality show di Canale 5.

Un autore in isolamento, Signorini: “Situazione complicata“

Ad essere risultato positivo sarebbe stato uno degli autori del programma. Nell’immediato è stato attivato tutto il protocollo aziendale per evitare la proliferazione del virus per sfatare la possibilità di ulteriori contagi all’interno del gruppo.

L’autore si troverebbe già in isolamento domiciliare e sarebbe scattata al contempo la quarantena immediata per tutte le persone entrate in contatto con lui.

Secondo quanto ripreso da Il Fatto Quotidiano e riportato da Il Giornale, così Alfonso Signorini avrebbe descritto l’attuale situazione nel dietro le quinte dello show che dovrebbe veder nuova luce tra poche ore: “È una situazione complicata. Viaggiamo come funamboli su una corda ma sia attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore“.

The show, sembra, must go on dunque sebbene Signorini abbia già preso atto del fatto che tutto da un momento all’altro potrebbe saltare: “Sarà veramente così questa edizione, nessuno sa ciò che accadrà“.

