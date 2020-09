Tempi duri per i programmi televisivi, che si trovano a dover fare i conti con la pandemia di coronavirus. La necessità di distanziamento sociale e di accorgimenti per evitare la diffusione del contagio hanno complicato non poco le preparazioni per la nuova stagione televisiva. Alcuni show di punta hanno comunque registrato casi di positività al Covid, tra questi i Soliti Ignoti, già sospesi per il coronavirus. Si è fatta strada l’indiscrezione che un caso ci sarebbe anche al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: un caso di coronavirus

A lanciare la notizia è Blogo ed è stata poi ripresa dal giornalista di Dagospia Giuseppe Candela.

Al Grande Fratello Vip, pronto a partire lunedì 14 settembre, ci sarebbe un caso di coronavirus. Il reality non ha ancora dato comunicazioni ufficiali, ma per il momento sembra che andrà in onda come da programma.

Lo stesso Alfonso Signorini è intervenuto oggi a Verissimo per parlare del cast che attende i telespettatori, mostrando grande entusiasmo per la nuova edizione del reality.

Sospesi I Soliti Ignoti e Elisir

Dopo che l’inizio di Ballando con le stelle è stato rimandato per la positività di 2 concorrenti, altri 2 programmi Rai subiscono lo stop.

Il quiz show di Amadeus, i Soliti Ignoti, che sarebbe dovuto andare in onda domani, è stato rimandato dopo un caso di coronavirus. Al suo posto verrà trasmesso il film di Gabriele Muccino A casa tutti bene.

A rischio anche Elisir, il programma sulla salute trasmesso su Rai Tre e condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Un positivo al coronavirus starebbe facendo valutare la sospensione del programma, che verrebbe sostituito nel palinsesto.

La Rai ha assicurato di aver attivato i protocolli aziendali, procedendo con tamponi e sanificazioni. Entrambi i casi riguarderebbero collaboratori esterni dei programmi, scoperti con un tampone rapido per i Soliti Ignoti e con un test molecolare nel caso di Elisir.

